Политолог назвал покупку Турцией российских С-400 страховкой от "сценария Мадуро"

В Турции покупка российского оборонительного комплекса расценивается большая и неоспоримая "победа" внешней политики

Фото: AFP

Турецкий политолог Керим Хас заметил, что приобретение Анкарой российских С-400 "ослепило ту часть общества, которая не подвергает сомнению любой шаг действующей власти".

Об этом он заявил в интервью "Голосу Америки".

По его мнению, большинство оппозиционных партий по тем или иным причинам соглашаются с позицией руководства страны, чему способствует весьма активная и жесткая пропаганда в СМИ.

"Покупка российского оборонительного комплекса расценивается в медиа как большая и неоспоримая "победа" турецкой внешней политики", – уточнил он.

По его словам, тот факт, что российские ЗРК никак не будут интегрированы в имеющиеся системы ПВО Турции и будут действовать автономно, снижая эффективность самого комплекса.

"Можно говорить о том, что покупка С-400 на фоне падения поддержки власти и экономического кризиса – это своего рода будущая страховка официальной Анкары от возможных внутриполитических пертурбаций и "сценария Мадуро" в Венесуэле (президента Николаса Мадуро – ред)", – считает политолог.

Как видится политологу, ситуация с покупкой С-400 не только не отвечает военным потребностям страны, а напротив, ослабляет способности турецкой армии при обороне собственной страны.

Ранее сообщалось, что Администрация президента США определилась с пакетом санкций в отношении Турции, которые будут введены из-за приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Вашингтон намерен объявить о своих намерениях ввести ограничительные меры в конце следующей недели.

Между тем, в аэропорт Мюртед под Анкаройприбыл еще один, уже четвертый, самолет с компонентами российских комплексов С-400 на борту.

Напомним, ранее постпред США в НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон призвал Анкару отказаться от закупки у России зенитно-ракетных комплексов С-400, если хочет получить от США истребители F-35.

Кроме того, в ответ на такой шаг Турции США уже исключили 26 турецких военнослужащих из программы подготовки работы с истребителями F-35 из соображений безопасности.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Политолог назвал покупку Турцией российских С-400 страховкой от "сценария Мадуро"". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"