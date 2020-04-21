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Полмиллиона за неделю: коронавирусом заразились уже 2,5 млн человек

21 апреля, 18:01

Станислав Кожемякин

Россия ворвалась в десятку стран, наиболее охваченных эпидемией

Эпидемия "уханьского" коронавируса продолжает превышать все новые отметки: спустя 6 дней после того, как инфекцию официально подтвердили у 2 млн человек, этот показатель вырос еще на полмиллиона.

Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джона Хопкинса.

Так, согласно информации онлайн-трекера, к 18:00 21 апреля коронавирусом были инфицированы 2 501 156 человек, при этом почти каждый пятый случай заражения приходится в США.

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В десятку стран, где коронавирус SARS-CoV-2 распространился сильнее всего, входят:

  • США – 788 110;
  • Испания – 204 178;
  • Италия – 181 228;
  • Франция – 156 493;
  • Германия – 147 103;
  • Великобритания – 125 856;
  • Турция – 90 980;
  • Иран – 84 802;
  • Китай – 83 853;
  • Россия – 52 763.

Как видно, за неделю Франция обогнала Германию, Турция опередила Иран и Китай, а Бельгия вовсе уступила место России.

В то же время в рейтинге, учитывающем число погибших, перемен не наблюдается. Из 171 810 жертв COVID-19 половина приходится на тройку: США (42,6 тыс.), Италию (24,1 тыс.) и Испанию (21,2 тыс.).

Кроме того, почти 660 тысяч человек уже побороли инфекцию и покинули лечебные заведения.

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Напомним, ранее американский эксперт по инфекционным заболеваниям, технический руководитель Всемирной организации здравоохранения по COVID-19 Мария Ван Керхов развеяла надежды на то, что пандемия окончится после того, как переболеет большая часть населения планеты.

В то же время страны, которые сейчас активно занимаются разработкой вакцины, утверждают, что она будет готова через год-полтора – в лучшем случае осенью.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Россия Германия Испания Италия США Турция эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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