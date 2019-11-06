Польский суд подтвердил вину местных националистов, которые напали на украинцев

Апелляционный суд в Перемышле подтвердил решение суда первой инстанции, который постановил, что все 20 человек, которые напали на украинское религиозное шествие 26 июня 2016 года, виновны в совершении преступления.
"Хорошо, что вторая инстанция подтвердила наши обвинения против лиц, участвовавших в нападении. Не сработала их система защиты, в соответствии с которой они хотели сделать провокаторами самих украинцев", – заявил Председатель Объединения украинцев в Польше (ОУП) Петр Тима.
Пан Тима отметил, что такое решение является очень важным, поскольку ранее в польском обществе не было однозначного осуждения поведения молодых поляков.
Председатель ОУП выразил также надежду, что приговор повлечет привлечения к ответственности других участников происшествия – членов молодежной организации "Всепольская молодежь" (Mlodzierz Wszechpolska).
По его словам, представителей этой организации не было на скамье подсудимых, но полиция ведет следствие.
Кроме того, пять человек были дополнительно признаны виновными в нападении на украинцев Зенона Куцабу и его сына. Виновные получили наказание от 6 до 14 месяцев исправительных общественных работ (30-40 часов в месяц).
Как известно, на военном кладбище в Пикуличах под Перемышлем находятся могилы сечевых стрельцов, воинов Украинской галицкой армии, которые в 1918-1920 годах во главе с Симоном Петлюрой боролись против большевиков. Здесь также есть две братские могилы воинов УПА, которые в 1946 и 1947 годах погибли в селах Бирча и Лишня. К этому кладбищу ежегодно проходит религиозное шествие украинцев.
Однако в 2016 году агрессивно настроенные националисты, футбольные хулиганы и представители "Всепольской молодежи" напали на участников шествия. В частности, порвали вышиванку 60-летнему мужчине и бросили на землю одну из церковных хоругвей. С тех пор мероприятие проходит под усиленной охраной полиции.
Ранее сообщалось, что в Перемышле районный суд завершил второй процесс над лицам, которые в июне 2016 года препятствовали проведению церковного шествия украинцев.
Также мы писали, что в селе Глоскув недалеко от Варшавы группа неизвестных злоумышленников напала на трех граждан Украины и жестоко избила бейсбольными битами одного из них.
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