Полторы сотни дельфинов совершили массовое самоубийство в Новой Зеландии

В момент обнаружения 75 животных были уже мертвы, а еще 70 пришлось усыпить из-за их состояния

145 черных дельфинов, известных еще как гринды, выбросились на берег острова Стюарта, который принадлежит Новой Зеландии.

На тот момент, когда их обнаружил случайный прохожих, 75 животных были уже мертвы. Еще 70 пришлось усыпить работникам береговой охраны, поскольку шансов выжить у них не было.

Они посчитали это самым гуманным выходом в свете отсутствия квалифицированного персонала, плохого состояния китов и удаленного местоположения.

Причин для случившегося может быть несколько – болезни, преследование хищником либо повышение температуры воды.

Напомним, в мае на берег пляжа Таранаки на Северном острове Новой Зеландии выбросились восемь кашалотов.

Кроме того, в прошлом году более четырех сотен млекопитающих выбросились на берег на мысе Фаруэлл в Новой Зеландии.

Как мы писали, уже на следующий день неподалеку от предыдущего места выбросились на берег около 200 гринд.

В связи с этим местные власти проводили спецоперацию по спасению животных – сотни пытались укрыть животных кусками ткани и поливали их водой.