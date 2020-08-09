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"Получат мгновенный ответ": Лукашенко на избирательном участке пригрозил СМИ

9 августа, 12:35

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Президент Беларуси заявил, что в любом случае ситуация в стране будет под контролем

В Беларуси сегодня, 9 августа, проходят президентские выборы. На избирательный участок уже пришел действующий глава государства Александр Лукашенко и отдал свой голос на выборах. Также он пообщался с журналистами и рассказал о ситуации в стране. Об этом сообщает БЕЛТА.

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На вопрос о том, есть ли повод опасаться, что обстановка выйдет из-под контроля, Лукашенко ответил: "Нет, из-под контроля никто ничего не упустит. Ничего не выйдет. Это я вам гарантирую. Это главная задача действующей власти. Не только президента".

Кроме того, Лукашенко заявил об усилении наблюдения на белорусско-российском участке границы. Он отметил, что только за утро 9 августа в Беларусь не пропустили 170 человек с фальшивыми документами.

Также президент Беларуси обратился к средствам массовой информации.

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"СМИ получат мгновенный ответ, если будут способствовать дестабилизации обстановки в стране", - отметил президент.

Напомним, 9 августа в Беларуси выбирают президента. К участию в голосовании ЦИК допустила пятерых кандидатов – переводчика Светлану Тихановскую, эко-активистку Анну Канопацкую, председателя Белорусской социал-демократической Грамады Сергея Череченя, сопредседателя движения "Говори правду" Андрея Дмитриева и действующего президента Александра Лукашенко.

Читайте больше о выборах: все подробности исторического голосования .

Все подробности в спецтеме Выборы в Беларуси

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выборы СМИ Беларусь Александр Лукашенко
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