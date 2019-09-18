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Пользователи Facebook смогут официально жаловаться на неправомерное удаление контента

18 сентября, 09:06

Группа приступит к работе в начале 2020 года

/ Фото: pexels.com

Социальная сеть Facebook создала независимый наблюдательный орган, которому пользователи смогут пожаловаться на неправомерное удаление контента. Соцсеть рассчитывает привлечь к этой деятельности около 40 экспертов.

Имена первых участников группы, как ожидается, станут известны до конца текущего года. Их будут назначать на три года. Каждую жалобу будет рассматривать группа из пяти экспертов. Их решение будет обязательным для исполнения. Единственным исключением служит ситуация, когда руководство Facebook сочтет, что восстановление контента будет означать нарушение законодательства.

Основатель соцсети Марк Цукерберг впервые заявил о планах создать подобный орган в прошлом году. Ожидается, что он приступит к работе в начале 2020 года.

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За 15 лет существования социальная сеть неоднократно становилась объектом критики пользователей или предметом интереса властей. Так, в начале 2018 года стало известно о крупнейшей в истории Facebook утечке личных данных. Компания Cambridge Analytica незаконно собрала данные 87 миллионов пользователей соцсети и передавала их третьим лицам, в том числе, предположительно, предвыборному штабу нынешнего президента США Дональда Трампа, который использовал их для политической рекламы.

В сентябре 2019 года ряд американских штатов начал антимонопольное расследование в отношении социальной сети. Власти намерены выяснить, злоупотреблял ли Facebook своим доминирующим положением на рынке.

Напомним, лондонская полиция совместно с американской компанией Facebook займется разработкой технологии, способной распознавать террористические акты и стрельбу, транслируемые в прямом эфире в соцсети.

Кроме того, мы писали, что мессенджер Facebook заблокировал чат-бот страницы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за незаконную публикацию данных по голосованию до завершения проходящих в стране во вторник парламентских выборов.

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Facebook жалоба удаление социальная сеть контент

Источник: DW.com

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