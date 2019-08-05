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Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram и Facebook

Сегодня, 00:19

Больше всего на проблемы жалуются в Западной Европе и США

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram и Facebook https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/facebook%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/facebook%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C Другие страны Больше всего на проблемы жалуются в Западной Европе и США

Пользователи социальных сетей Instagram и Facebook по всему миру жалуются на проблемы в их работе.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Так, большинство пользователей, у которых возникли проблемы с Instagram, жалуются на проблемы с лентой новостей. Еще 16% пользователей имеют проблемы с публикацией в соцсети, а 13% не могут войти в свой профиль.

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Больше всего на проблемы жалуются в Западной Европе и США.

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Пользователи Facebook больше всего жалуются на проблемы с лентой новостей, на то, что соцсеть вообще не работает, или на то, что не могут войти в свой аккаунт.

Чаще всего на проблемы с Facebook жалуются в Японии и Юго-Восточной Азии. Также сбой возник у большого количества пользователей в США и Западной Европе.

Facebook, Instagram и WhatsApp хоть и выглядят отдельными социальными сетями, но в наши дни они все больше используют общую архитектуру и взаимосвязаны Facebook, по сообщениям, усиливает управленческий контроль над другими платформами, о монополии которого предупреждал бывший разработчик знаменитого мессенджера.

Напомним, что недавно из-за сбоя старейшая соцсеть случайно удалила данные пользователей за 12 лет. Также недавно Facebook за полгода удалил более 3 млрд фейковых аккаунтов.

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Facebook соцсети Instagram сбой пользователи

Источник: Сегодня

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