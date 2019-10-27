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Помог Ирак: стали известны подробности уничтожения главаря террористов

27 октября, 11:03

Провести спецоперацию помогла разведка Ирака

Террористы ИГИЛ

Террористы ИГИЛ / Фото: Сегодня

Установить местонахождение главаря террористической организации "Исламское государство" (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади, о смерти которого сообщили СМИ, помогла разведка Ирака. Об этом сообщил телеканал Al-Hadaf.

По данным источников, в операции по ликвидации главаря ИГ в поселке Бариша в сирийской провинции Идлиб были задействованы восемь американских вертолетов.

Как сообщают источники в силовых структурах Ирака, операцию в Идлибе провели прошлой ночью, она продолжалась полтора часа.

Утверждается, что в результате ударов, помимо аль-Багдади, погибли две его жены и еще шесть человек. Вместе с тем со ссылкой на американские источники поступает также информация, что аль-Багдади и его жены погибли от приведенных ими в действие взрывных устройств.

Напомним, ранее СМИ уже неоднократно сообщали о смерти аль-Багдади , однако официального подтверждения этой информации не поступало.

Кроме того, мы писали, что Худайфа аль-Бадри, сын главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади, предположительно был уничтожен в результате операции ВКС РФ в Сирии.

Также сообщалось, что аль-Бадри был ликвидирован в ходе операции сирийских правительственных войск близ Хомса. Телеканал боевиков показал изображение молодого человека с автоматом, не сообщив подробности.

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Ирак США террорист главарь террористические организации исламское государство

Источник: ТАСС

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