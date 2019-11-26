Помолчала и ушла: министр в Бразилии провела необычную акцию (видео)

Глава Министерства по делам женщин, семьи и правам человека молча заступилась за жертв насилия

В Бразилии министр созвала в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, 25 ноября, пресс-конференцию, на которой не проронила ни единого слова.

Видеозапись необычного перформанса глава Министерства по делам женщин, семьи и правам человека Дамарес Алвес опубликовала на своей странице в Twitter.

На снятых кадрах чиновница с озадаченным видом смотрит на собравшихся вокруг нее журналистов, крутит в руках мобильный телефон, молча кивает в ответ на вопросы, покусывает губы, затем разводит руками и уходит.

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Ее идею поняли далеко не все. Поэтому через пару часов Алвес опубликовала видеоролик с объяснениями.

"Своим минутным молчанием я хотела донести до репортеров, что женщину нельзя вынуждать хранить молчание. Они, конечно же, забеспокоились, поскольку сначала не поняли произошедшего", — сказал она.

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Дамарес Алвес призвала всех представительниц слабого пола, которые столкнулись с насилием, обращаться на горячую линию министерства.

Напомним, что в Украине также борются с насилием в семье. Например, 11 января вступил в силу закон "О предотвращении и противодействии домашнему насилию", по которому грозит наказание за совершение домашнего насилия в виде 150-240 часов общественных работ либо до 6 месяцев ареста. Также предусматривается и ограничение свободы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до двух лет.

Также сообщалось о том, что Украина присоединилась к международной акции "16 дней без насилия", в связи с чем в стране запустили горячую линию для женщин, пострадавших от рук мужей-тиранов.

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