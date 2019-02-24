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Помпео не исключает военной операции в Венесуэле

Сегодня, 20:24

Вашингтон уже принимает определенные меры для помощи венесуэльцам

Фото: AFP
Помпео не исключает военной операции в Венесуэле //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/56e/06b/5c456e06b1d9d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/56e/06b/5c456e06b1d9d.jpg Другие страны Вашингтон уже принимает определенные меры для помощи венесуэльцам

Госсекретарь США Майк Помпео считает предрешенной отставку президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

"Это наихудший из тиранов, и я думаю, что венесуэльский народ это видит", – заявил он в интервью Fox News.

Отвечая на вопрос о возможности военной операции в Венесуэле, Помпео заявил, что не исключаются никакие варианты. "Рассматриваются все варианты", – сказал госсекретарь США.

Он добавил: "Мы собираемся делать всё необходимое, чтобы гарантировать, что (...) демократия воцарится, всё необходимое для светлого будущего венесуэльцев".

Помпео также сказал, что Вашингтон уже принимает определенные меры для помощи венесуэльцам и продолжит это делать, имея в виду поддержку провозгласившего себя главой государства Хуана Гуайдо и отправку в Венесуэлу гуманитарной помощи.

Помимо этого, Помпео заявил в интервью CNN о возможности новых санкций против Каракаса. "Будет больше санкций, и будет больше гуманитарной помощи. Я думаю, что мы найдем другие пути, чтобы гарантировать, что еда попадет к тем людям, которым она нужна", – заявил он.

Как подчеркнул Помпео, он "убежден, что венесуэльцы могут быть уверены: дни Мадуро (у власти – ред.) сочтены".

Между тем, на фоне вчерашних событий в Венесуэле, где в результате столкновений с полицией из-за гуманитарной помощи на границе погибли два человека и многие были ранены, и.о. президента Хуан Гуайдо призвал международное сообщество быть готовым рассмотреть любые варианты решения кризиса в Боливарианской республике.

Напомним, что из-за скандала с гумпомощью Николас Мадуро разорвал отношения с Колумбией и дал венесуэльским дипломатам 24 часа, чтобы вернуться на родину.

Мы также писали, что за прошедшие сутки в Венесуэле дезертировала группа военных – они на бронемашинах протаранили пограничные заграждения и сбежали в Колумбию.

Также о том, что нужно знать о ситуации в Венесуэле, смотрите в видеоролике: 

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Тег Венесуэла, США, Мадуро, военная операция, помпео, Гуайдо

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Источник:

Интерфакс-Украина

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