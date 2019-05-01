Помпео о ситуации в Венесуэле: США готовы к военному вмешательству

Госсекретарь заявил о готовности к применении силы, но подчеркнул, что мирная смена власти предпочтительнее

Фото: AFP

США готовы провести военные действия, чтобы прекратить массовые беспорядки в Венесуэле, однако продолжают рассчитывать на мирную смену власти. Об этом заявил государственный секретарь Майк Помпео, сообщает Reuters.

"Военное вмешательство возможно. США готовы пойти на это в случае необходимости", – подчеркнул он, добавив, что смена власти в Венесуэле мирным путем была бы для Вашингтона предпочтительной.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Венесуэле в ходе митингов против правительства были задержаны не менее 83 человек. Согласно подсчетам неправительственных организаций, больше всего людей власти задержали в штате Сулия – 59. В остальных регионах количество задержанных составляет от одного до четырех человек. До этого правозащитники говорили о 25 демонстрантах, которых взяли под стражу.

В ходе акций протеста бронеавтомобиль Национальной гвардии Венесуэлы на высокой скорости врезался в группу протестующих в столице страны. Число пострадавших во вторник во время столкновений манифестантов с силовиками на акциях протеста в столице Венесуэлы выросло до 26.

Между тем, действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о подавлении попытки государственного переворота, который мог произойти в стране 30 апреля.

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