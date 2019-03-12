Помпео обвинил Кремль в игнорировании воли венесуэльского народа
По словам Помпео, РФ и Куба продолжают играть центральную роль в подрыве демократических идеалов венесуэльского народа
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Россия игнорирует волю венесуэльского народа и продолжает поддерживать президента этой южноамериканской страны Николаса Мадуро.
"Кремль стоит со своими венесуэльскими дружками, отвергая волю народа суверенной страны, чтобы защитить дружественный Москве режим", – заметил Помпео.
Госсекретарь США подверг резкой критике курс России и Кубы в отношении Венесуэлы. По его словам, Россия и Куба "играли и продолжают играть центральную роль в подрыве демократических устремлений венесуэльского народа", а также его благосостояния.
Помпео считает, что "ни одна страна не сделала больше" для обострения каждодневных проблем рядовых венесуэльцев, чем Куба. Также он обвинил Москву в отвлечении внимания мировой общественности от гуманитарного кризиса в Венесуэле при помощи российских средств массовой информации.
Напомним, что действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг призыв стран Европы провести перевыборы и угрожавших в противном случае признать главой государства лидера оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом 23 января на фоне протестов. В его поддержку уже высказались США, Канада и ряд латиноамериканских стран, позднее к ним присоединился Израиль, а 28 января – Австралия.
В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Северная Корея и Турция.
Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.
Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.
Также о том, что нужно знать о ситуации в Венесуэле, смотрите в видеоролике:
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