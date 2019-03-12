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Помпео обвинил Кремль в игнорировании воли венесуэльского народа

Сегодня, 04:48

По словам Помпео, РФ и Куба продолжают играть центральную роль в подрыве демократических идеалов венесуэльского народа

Майк Помпео
Майк Помпео. Фото: AFP
Помпео обвинил Кремль в игнорировании воли венесуэльского народа //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/450/325/5c5450325d85c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/450/325/5c5450325d85c.jpg Другие страны По словам Помпео, РФ и Куба продолжают играть центральную роль в подрыве демократических идеалов венесуэльского народа

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Россия игнорирует волю венесуэльского народа и продолжает поддерживать президента этой южноамериканской страны Николаса Мадуро.

"Кремль стоит со своими венесуэльскими дружками, отвергая волю народа суверенной страны, чтобы защитить дружественный Москве режим", – заметил Помпео.

Госсекретарь США подверг резкой критике курс России и Кубы в отношении Венесуэлы. По его словам, Россия и Куба "играли и продолжают играть центральную роль в подрыве демократических устремлений венесуэльского народа", а также его благосостояния.

Помпео считает, что "ни одна страна не сделала больше" для обострения каждодневных проблем рядовых венесуэльцев, чем Куба. Также он обвинил Москву в отвлечении внимания мировой общественности от гуманитарного кризиса в Венесуэле при помощи российских средств массовой информации.

Напомним, что действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг призыв стран Европы провести перевыборы и угрожавших в противном случае признать главой государства лидера оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом 23 января на фоне протестов. В его поддержку уже высказались США, Канада и ряд латиноамериканских стран, позднее к ним присоединился Израиль, а 28 января – Австралия.

В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Северная Корея и Турция.

Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.

Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.

Также о том, что нужно знать о ситуации в Венесуэле, смотрите в видеоролике: 

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Тег Венесуэла, Куба, США, РФ, Мадуро, помпео

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Источник:

ТАСС

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