Помпео обвинил Россию в интервенции против Венесуэлы

Помпео подтвердил, что вооруженная интервенция США против Венесуэлы – на повестке дня даже без одобрения ООН

Майкл Помпео. Фото: AFP

Россия уже осуществила незаконное вторжение в Венесуэлу. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Россия уже осуществила интервенцию, уже осуществила. Они пошли против руководства Венесуэлы. Они вторглись туда, не имея на это права, они вмешались без разрешения. У них нет согласия венесуэльского народа на то, чтобы там присутствовать, они пребывают там как враждебная сила", – заявил дипломат в интервью одному из телеканалов.

По его словам, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом страны, "является законно избранным руководителем", в то время как Россия "пришла, чтобы поддержать Николаса Мадуро (президент Венесуэлы – ред.), который уже является бывшим лидером".

В ответ на вопрос ведущей Андеа Аристей, остается ли военная интервенция против Венесуэлы в планах США, Помпео заявил: "США решительно поддерживают венесуэльский народ. Мы восстановим демократию. Мы восстановим права человека. Мы уже сделали это нашими политическими, дипломатическими средствами... Но все способы остаются в силе".

Ведущая попросила уточнить, значит ли это ответ: "Да"?, на что Помпео завил: "Ответ – да".

Аристей спросила, готовы ли США к вооруженному вторжению в Венесуэлу, несмотря на то, что Группа Лимы выступает против этого.

Госсекретарь заявил, что он совершает в настоящее время поездку по странам Латинской Америки в поисках политического решения венесуэльской проблемы и "поддержки коллективных усилий, направленных на то, чтобы этот Николас Мадуро (президент Венесуэлы – ред.) прекратил убийства и страдания его народа".

Ведущая продолжала настаивать на получении более четко ответа, спросив: "Вы хотите провести эту военную операцию даже в том случае, если не получите одобрения со стороны Совета безопасности ООН?"

При этом она дополнила вопрос, напомнив, что так США поступили в Ираке.

"Не знаю, сколько раз я могу отвечать на этот вопрос. Мы четко дали понять, что нашей целью является убедить Мадуро, что для него настало время, когда он должен уйти", – сказал Майк Помпео, добавив, что "уже ответил на этот вопрос четырежды".

Он сказал: "Наша работа направлена на поиск политического, дипломатического решения, на спасение народа Венесуэлы от кубинцев и русских, на прекращение времени правления Мадуро".

Как мы писали ранее, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявлял, что российские и кубинские военные находятся на территории Венесуэлы незаконно, поскольку их приезд не был одобрен парламентом республики.

Напомним, что ранее в правительстве США сообщили, что Россия перебросила в Венесуэлу представителей сил специального назначения, включая "специалистов по кибербезопасности".

Кроме того, госсекретарь США Майк Помпео озвучил готовность США использовать другие средства, поскольку дипломатические попытки убедить Россию вывести военный персонал из Венесуэлы не нашли никакого отклика у Москвы.

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