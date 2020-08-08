Попытка переворота в Венесуэле: двум арестованным вынесли приговор

Слушания по поводу остальных подозреваемых еще не закончились

Задержанных властями Венесуэлы по обвинению в подготовке госпереворотаЛюка Александра Денмана и Айрана Берри приговорили к 20 годам тюремного заключения. Об этом заявил генеральный прокурор Боливарианской Республики Тарек Вильям Сааб на своей странице в Twitter.

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"Люк Денман и Айран Берри были обвинены прокурорами в совершении серьезных преступлений. Сегодня они признали свою ответственность за факты (совершения преступления. – Ред.)", — написал генпрокурор.

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Также он добавил, что слушания в отношении других обвиняемых по данному делу еще не завершены.

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Как известно, ранее венесуэльские власти сообщили, что им удалось предотвратить проникновение из Колумбии группы наемников, которые планировали осуществить государственный переворот. Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о том, что Вашингтон имеет отношения к арестованным в Венесуэле, и что США не стали бы скрывать факт проведения операции против этой страны, если бы планировали ее. Но Мадуро сказал, что верит – Трамп является "главнокомандующим операцией", а лидер оппозиции Хуан Гуайдо – соучастником.

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