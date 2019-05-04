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Попытка сместить Мадуро провалилась: СМИ выяснили подробности

4 мая, 08:17

Оппозиция пыталась заключить сделку с военными о мирной передаче власти

Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins.

Лидеры венесуэльской оппозиции на этой неделе достигли договоренности с лицами в окружении президента республики Николаса Мадуро о его отстранении от власти, однако их планы сорвалась в последний момент. Об этом говорится в статье, опубликованной в пятницу в электронной версии американской газеты Wall Street Journal.

По словам источников издания, в течение последних двух месяцев представители оппозиции во главе с Хуаном Гуайдо "встречались с (венесуэльскими) официальными лицами высокого ранга", в том числе военными республики. Они "пытались заключить сделку о мирной передаче власти". По сведениям газеты, "встречи проходили в Панаме и Доминиканской Республике, а также в столице Колумбии".

"Хотя первоначально позиции сторон расходились, они согласились в одном: Мадуро следует уйти", – утверждается в статье.

По версии издания, была достигнута договоренность о том, что военные прекратят поддержку Мадуро после соответствующего постановления суда. На это якобы согласился и министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес.

Как следует из публикации, "сделка сорвалась во вторник по неустановленным причинам".

По одной из версий, это произошло из-за того, что Гуайдо и другой венесуэльский оппозиционер Леопольдо Лопес публично выступили с "призывом к восстанию". После этого якобы лица из окружения Мадуро отказались от прежних намерений.

"Леопольдо действовал очень быстро, и мы упустили уникальную возможность убедить венесуэльских военных отстранить Мадуро от власти", - отметил один из источников газеты из числа представителей оппозиции.

Агентство AP сообщило со ссылкой на источники, что одной из причин провала планов Вашингтона отстранить Мадуро от власти может быть решение, которое администрация президента США Дональда Трампа приняла в мае 2017 года. Тогда глава венесуэльской президентской гвардии Иван Эрнандес якобы обратился к американским властям с просьбой предоставить ему и его семье визы, чтобы отправить сына на лечение в Бостон (штат Массачусетс). Вашингтон тогда отказал Эрнандесу, как отмечает агентство, таким образом США лишились возможности "установить канал связи" с военными.

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным подчеркнул необходимость мирной передачи власти в Венесуэле.

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Тег Венесуэла, Мадуро, Гуайдо

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Источник:

ТАСС

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