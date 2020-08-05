Порт Бейрута уничтожен полностью: фото из космоса до и после взрыва

В результате взрыва в ливанской столице Бейруте морской порт, на который пришелся эпицентр трагедии, был практически стерт с лица земли.

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Это, а также значительные повреждения во всем районе ЧП, видно даже из космоса – снимки были опубликованы 5 августа американской компанией Maxar и израильским оператором коммерческих спутников ImageSat International.

В частности, на фотографии после взрыва видно 70-метровый кратер, который образовался после детонации более 2700 тонн селитры, хранившейся на одном из портовых складов. Зона поражения зданий составила до 2 км.

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Также видно итальянское судно Orient Queen („Восточная королева"), которое перевернулось из-за взрывной волны. В результате случившего его экипаж и пассажиры сильно пострадали, а двое из них погибли. Впоследствии судно затонуло.

Напомним, что на данный момент количество погибших в результате взрыва достигает 113 человек, еще более 4 тысяч ранены. При этом десятки числятся пропавшими – они остаются под завалами домов, которые были разрушены или повреждены из-за взрыва.

По оценкам местных властей, трагедия нанесла городу ущерб на 3-5 млрд долларов, что составляет почти 2% годового ВВП всего Ливана.

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