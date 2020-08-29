Портрет президента "в нагрузку" к продуктам: в Туркменистане придумали ноу-хау

В Туркменистане, где ранее "запретили" коронавирус, жителей одного из районов заставляют покупать фотографию президента страны Гурбангулы Бердымухаммедова вместе с продуктами. Такую практику ввели в государственных магазинах, сообщает "Радио Свобода".
Как стало известно, магазины предложили местным жителям хлеб и муку в ограниченном количестве – как паек на май и июнь. Люди ожидали, что от них потребуют "в нагрузку" покупать просроченные продукты или местный текстиль низкого качества.
Однако продавцы требовали покупать "обновленные" фотографии президента: снимок размером 50х35 сантиметров стоит 20 манатов (5,7 долларов или 157 гривен – Ред.). При этом местные жители не выражали протестов – рядом с магазинами стояли сотрудники Министерства внутренней безопасности и полиции.
Ни владельцы магазинов, ни местные чиновники не объяснили людям причины, по которой предлагали покупателям такую необычную "распродажу".
Как предположил один из офицеров полиции, по мнению властей, если портреты Бердымухаммедова будут в каждом доме, то население будет любить его больше.
Ранее президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов приказал окуривать население дымом лекарственного растения, чтобы противостоять коронавирусу.
Между тем, Всемирная организация здравоохранения развеяла популярные мифы о борьбе с коронавирусом.
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