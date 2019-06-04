Поселок на востоке Индии атаковали слоны: есть погибшая и пострадавшие

Один из слонов насмерть затоптал пожилую женщину

На востоке Индии стадо агрессивных слонов атаковало поселок. Камеры наблюдения зафиксировали, как одно из животных разгромило и опрокинуло авторикшу, искалечив двух пассажиров. Еще один слон насмерть затоптал пожилую женщину.

Когда животные успокоились и убежали из поселка, местные жители потребовали, чтобы лесоводы переселили слонов подальше от их домов дома. Те объяснили, что вспышка агрессии у слонов – временная, поскольку сейчас у них брачный период. И все же они пообещали перевести животных.

Напомним, что в конце прошлого года слон вторгся в игровой парк в Южной Африке и убил одного из его специалистов Марка Лотенбаха. Мужчина пытался прогнать разъяренного слона с территории парка, где гуляют туристы, в результате чего сам стал жертвой нападения животного.

А в одном из зоопарков марокканского города Рабат слон убил семилетнюю девочку, метнув ей в голову камень. Сообщается, что семилетняя девочка фотографировала слониху в зоопарке города Рабат, когда животное подобрало своим хоботом с земли камень и метнуло его в воздух. К ужасу всех присутствующих камень опустился точно на голову ребенка, что стало причиной несовместимой с жизнью травмы.

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