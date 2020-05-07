Пощечина Путину: Лукашенко проведет парад 9 мая в Минске, несмотря на коронавирус

Украина не будет проводить массовых мероприятий в День памяти и примирения 8 мая, и в День победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая. В отличие от Беларуси. Александр Лукашенко заявил, что просто не может отменить парад 9 мая, и пригласил всех глав государств бывшего СССР приехать в Минск на салют и концерт. Никто приглашение так и не принял, включая Владимира Путина, над которым посмеиваются белорусские СМИ, мол, засел в бункере и никуда не выходит. Но пройти мимо такого события, на фоне отмененного парада в Москве на Красной площади, российская пропагандистская машина просто не смогла.

Сайт "Сегодня" разбирался, что стоит за действиями Батьки: попытка утереть нос Владимиру Путину или пиар-кампания накануне президентских выборов.

Пандемия коронавируса сломала планы Кремля. Впервые за 25 лет парада Победы 9 мая на Красной площади в Москве не будет. Официально такое решение Путин принял 16 апреля после обращения к нему российских ветеранских организаций. Но формально все и так понимали, что парад проводить опасно. В то время как многие европейские страны уже прошли пик заболеваемости COVID-19, Россия даже не вышла на так называемое плато. Сейчас только в Москве за сутки заражается до 6 тыс. человек.

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Проведение парада Победы 9 мая в Москве, по замыслу Кремля, должно было стать венцомпроцесса транзита власти. Сначала 22 апреля должно было пройти общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, главная из которых – обнуление президентских сроков Путина, чтобы он смог править Россией вечно. Ну а закрепить все это должен был парад 9 мая в Москве к 75-летию победы, как говорят в Кремле, в Великой отечественной войне.

Но коронавирус сместил "Бессмертный полк" (шествие, в котором принимал участие Путин) в онлайн, а марш солдат и движение военной техники по Красной площади и вовсе отменил. Правда, по словам Путина, что-то на 9 мая в Москве таки будет.

"В небе России в парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника, современные боевые самолеты и вертолеты. А вечером в центрах городов обязательно будет традиционный праздничный салют", – заявил Путин.

Для нашей статьи "Почему парад 9 мая в Москве рискует превратиться в первомайскую демонстрацию 1986 года" украинские эксперты скептически комментировали возможность отмены парада "победобесия". Но удивило всех даже не решение Путина отменить парад 9 мая. Апогеем абсурда стал указ хозяина Кремля о переносе даты окончания Второй мировой войны на 3 сентября. И все бы ничего, пропагандистская информационная машина делала свое дело, убеждая людей, что так и надо, если бы не решение Александра Лукашенко провести парад 9 мая у себя в Минске.

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В России на это отреагировали достаточно резко. Сутками по всем российским каналам рассказывали, какую ошибку делает Батька, мол, медицина в Беларуси еще хуже, чем в России, а количество зараженных коронавирусом после такого парада резко увеличится. В "игру" вступил один из главных рупоров кремлевской пропаганды, глава фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский: "Мы осудим самым суровым образом всех, кто поедет в Минск. Это недопустимо, это ошибка и преступление со стороны Лукашенко, и в этом преступлении мы участвовать не должны".

Отвечать пришлось лично Лукашенко. Во время посещенияиспытательного полигона НАН Беларуси 5 мая, Батька посоветовал России попробовать покритиковать США или Китай, а выпады в сторону Беларуси назвал завистью. По его словам, в РФ на 1 млн жителей проведено 29 тыс. тестов, в Беларуси – 22,5 тыс., а в США – 22 тыс. При этом в Беларуси за три месяца заболевших столько же (почти 19 тыс.), сколько в Москве только за три дня. Хотя ранее пандемию коронавируса Лукашенко называл массовым психозом, и карантин в стране так и не ввел. К слову, проведение парада 9 мая в Минске раскритиковали в ВОЗ и ЕС.

"Что касается наших восточных братьев… Если там какая-то зависть, неприятие наших мероприятий, ведь они потихоньку реагировали на все, не только Telegram-каналы, вчера (4 мая – Авт.) уже ведущий российских канал отреагировал, при том вранье сплошное. Это фейк от "Первого" государственного канала РФ. Они о чем там говорили? Низкое тестирование и т.д. Я думаю, что сегодня (5 мая – Авт.) с президентом России мы обсудим многие вопросы. Позвонит он мне в 17:00, попросил разговора", – сказал Лукашенко.

Телефонный разговор двух президентов таки состоялся. Но подали его администрации Беларуси и России по-разному: в Минске сделали акцент на параде, в Москве – на "некоторых вопросах взаимодействия в рамках Союзного государства", которое так и осталось на бумаге. Сказывается и приближение даты президентских выборов, которые в Беларуси пройдут, скорее всего, в начале августа.

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По словам аналитика Украинского института будущего Игоря Тышкевича, проведением парада 9 мая Лукашенко, с одной стороны, хочет не дать русским монополизировать эту дату, с другой – Лукашенко показывает, что белорусская власть чувствует себя уверенно, даже на фоне пандемии, поскольку по соцопросам значительная часть белорусов отмену парада воспримет как поражение власти.

"Для Лукашенко – это политика, где смешалась как внешняя, так и внутренняя политика. С одной стороны, в 2020 году в Беларуси будут выборы президента. На фоне нескольких неуспехов российских инициатив на белорусском направлении, под выборы стоит ожидать информационных атак со стороны России, которые, по большому счету, идут уже достаточно давно. С другой стороны, Россия сама создала для себя икону в виде праздника 9 мая – этого "победобесия". И на этом фоне Лукашенко решил перехватить карты. Ведь, напомню, в Беларуси именно военный парад традиционно последние годы проводится 3 июля, а не 9 мая", – сказал сайту "Сегодня" Игорь Тышкевич.

А глава Совета внешней политики "Украинская призма" Геннадий Максак считает мотивом проведения парада в Беларуси формирование позитивной повестки для электората за счет идеологии, а не экономики.

"Проведение парада к 75 годовщине окончания Второй мировой войны имеет несколько составляющих для белорусского лидера. Лукашенко сам неоднократно говорил, что это действо глубоко идеологизировано для населения Беларуси. Особенно для старших возрастов. Учитывая проведение президентских выборов в Беларуси, белорусскому президенту надо формировать положительную информационную основу для своего электората, который в текущих экономических условиях особо не побалуешь дополнительной финансовой и социальной поддержкой. Белорусская экономика и без влияния коронавируса находится не в самом бодром состоянии. Российский трек в истории с парадом, скорее, дополнительный. Хотя и перенос парада в России стал для Батьки подарком, который получил возможность выступить в положительном свете по сохранению исторической памяти", – считает Геннадий Максак.

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