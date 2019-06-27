Пощечина Путину: забавный сервис в сети позволяет отвесить оплеуху президенту России

Пользователи сети из многих стран могут отвешивать пощечины президенту Путину, набирая очки

Сервис-игра, в которой пользователи сети могут дать пощечину Владимиру Путину, появилась после протестов против очередного акта агрессии РФ. Напомним, многотысячные протесты в грузинской столице начались после инцидента, который произошел 20 июня в местном парламенте, где глава российской делегации, коммунист Сергей Гаврилов открыл проходившую в зале законодательного органа Межпарламентскую ассамблею православия, сидя в кресле спикера.

Сервис зарегистрирован в Грузии, по крайней мере об этом свидетельствует обозначение домена в адресной строке – .ge.

Под логотипом сервиса хэштэгами прописаны лозунги "Слава Украине!", "Героям слава!" и "Крым – это Украина!"

Пощечину Путину могут "отвесить" пользователи Грузии, Японии, Швейцарии, Эстонии, Германии, Италии, Франции, Турции, Украины и даже России. Кликая поочередно на левую и правую руки, можно давать пощечины Путину обеими руками.

Рейтинги стран, граждане которых дают оплеухи хозяину Кремля, постоянно меняются. Лидирует Грузия.

Надавать оплеух Путину можно, перейдя по ссылке.

Как мы уже писали, после выходки Гаврилова оппозиция заблокировала трибуну, а на улицы Тбилиси вышли протестующие. В ответ на требования народа спикер грузинского парламента Ираклия Кобахидзе подал в отставку.

Бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили выступил на акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси и выразил солидарность с ее участниками.

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