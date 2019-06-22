"Пошли Путина на...": в Грузии продолжаются массовые протесты, опубликованы фото и видео

Акция протеста в Тбилиси продолжалась всю ночь













Акция протеста под зданием парламента Грузии, начавшаяся накануне вечером, продолжалась всю ночь и закончилась лишь под утро субботы, 22 июня. Об этом сообщает 1tv.ge.

Утром 22 июня восстановили движение транспорта на проспекте Руставели в Тбилиси. Активисты разошлись по домам, так и не дождавшись выполнения своих требований. Несколько участников митинга утром еще стояли перед зданием парламента.

Ночью на проспекте Руставели произошло противостояние демонстрантов и полицейских на прилегающей территории Дворца молодежи. По имеющейся информации, среди граждан возник спор. Полиция вмешалась, но, по ее данным, задержанных нет.

По данным местных СМИ, сегодня протесты в Грузии продолжатся.

Ранее оппозиционные партии Грузии озвучили три главных требования к властям: отставка главы МВД, освобождение задержанных накануне демонстрантов и начало переговоров с правительством для назначения досрочных парламентских выборов. Кроме того, оппозиция призвала население присоединиться к акции протеста у здания парламента.

В результате беспорядков в Тбилиси, которые начались в ответ на провокацию российских депутатов в грузинском парламенте, пострадали более 200 человек, но большая часть из них уже покинуло больницы. Большинство пострадавших госпитализировали с травмами глаз, которые они получили в результате действий полицейских. Двое из пострадавших потеряли оба глаза.

Напомним, многотысячные протесты в грузинской столице начались после инцидента, который произошел 20 июня в местном парламенте, где глава российской делегации, коммунист Сергей Гаврилов открыл проходившую в зале законодательного органа Межпарламентскую ассамблею православия, сидя в кресле спикера.

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