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После блэкаута Мадуро решил восстановить Министерство науки и технологий Венесуэлы

Сегодня, 05:09

Мадуро решил восстановить министерство и дать ему карт-бланш на изучение кибернетических и электромагнитных атак

Фото: Getty Images
После блэкаута Мадуро решил восстановить Министерство науки и технологий Венесуэлы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/72a/4ce/5c972a4ce8866.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/72a/4ce/5c972a4ce8866.jpg Другие страны Мадуро решил восстановить министерство и дать ему карт-бланш на изучение кибернетических и электромагнитных атак

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в понедельник принял решение восстановить Министерство науки и технологий Боливарианской Республики, чтобы повысить эффективность отражения атак на национальную энергетическую систему.

"Я решил восстановить министерство науки и технологий и дать ему полный карт-бланш на изучение кибернетических и электромагнитных атак, чтобы выиграть энергетическую войну", — сказал Мадуро в эфире государственного телевидения. Президент уточнил, что новое ведомство возглавит "профессор Фредди Брито".

В сентябре 2014 года власти Боливарианской Республики приняли решение объединить министерство науки и технологий с министерством образования.

Тем временем в Венесуэле – новый блэкаут. Отключения происходят в 20 из 23 штатах страны. В понедельник в стране принят 30-дневный план электроснабжения. Власти постараются обеспечить бесперебойную подачу воды и экономить электроэнергию. Для этого отменят занятия в школах и сильно сократят рабочий день в государственных учреждениях.

За последний месяц перебои с электричеством возникали в Венесуэле несколько раз. 

Самое крупное отключение электроэнергии в Венесуэле произошло 7 марта, когда без света остался Каракас и большинство штатов. Правительство заявило, что причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара.

Отключения продолжились и на этой неделе – 29 марта значительная часть территории Венесуэлы также осталась без электричества.

После пятничного блэкаута лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо и президент этой страны Николас Мадуро обратились к своим сторонникам с призывами выйти на улицы.

Напомним, кризис охватил Венесуэлу после того, как в январе Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон продолжит делать все возможное для смещения Мадуро, включая формирование международной коалиции против нынешних венесуэльских властей.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".


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Тег образование, Венесуэла, министр, министерство, Мадуро, блэкаут

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Источник:

ТАСС

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