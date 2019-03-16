После блэкаута в Венесуэле создадут военное командование по защите стратегических объектов
По словам Мадуро, командование "будет состоять из четырех военных корпусов"
В Венесуэле приняли решение создать военное командование по защите стратегических объектов после массового отключения электроэнергии в стране. Об этом заявил президент республики Николас Мадуро.
"Я объявляю о создании и начале работы нового командования по защите основных стратегических служб", — сказал он.
По словам Мадуро, командование "будет состоять из четырех военных корпусов", в задачи которых будет входить, в частности, контроль за работой стратегических объектов, а также их защита от кибератак и физического воздействия.
Ранее власти Венесуэлы заявили о полном восстановлении электроснабжения в стране, но в стране не исключают новых атак на энергосистему.
Напомним, что продолжительное отключение электроэнергии в Венесуэле привело к перебоям в системе водоснабжения ряда городов. Из-за нехватки питьевой воды многие жители страны вынуждены черпать загрязненную воду из рек и других водоемов. В некоторых местах питьевую воду можно купить лишь за доллары.
В стране уже объявили чрезвычайное положение. Ранее лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал всех венесуэльцев выходить на улицы в знак протеста против отключения электричества.
Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".
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