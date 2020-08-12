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После бойни в Беларуси известный дирижер отказался от врученного Лукашенко ордена

12 августа, 18:51

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Владимир Спиваков признался, что ему стыдно носить Орден Франциска Скорины

На фоне насилия в отношении участников антиправительственных протестов в Беларуси президента Александра Лукашенко обвинили в создании в стране условий, несовместимые с гуманизмом и демократией.

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Об этом, как пишет "Новая газета" заявил знаменитый дирижер Владимир Спиваков, отказавшись от белорусской государственной награды, которую ему шесть лет назад вручил Лукашенко.

Он напомнил, что Орденом Франциска Скорины его наградили "за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, успехи на почве национально-государственного возрождения, в защите человеческого достоинства и прав граждан Беларуси".

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"Видимо, в то время эти понятия еще были Вам близки. Сегодня я по-прежнему разделяю эти ценности, но не с Вами, правителем, создавшим для своего народа условия жизни, несовместимые с гуманизмом и демократией", – обратился Спиваков к Лукашенко.

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Напомнив, что президент Беларуси назвал прошедшие в стране президентские выборы "праздником", дирижер заявил, что "на этом "празднике" царит мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости" в отношении граждан.

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Спиваков добавил, что его сердце "бьется в унисон с народом Республики Беларусь".

"Поэтому, в сложившейся ситуации, я вынужден отказаться от ордена, которым Вы меня ранее наградили. Мне стыдно его носить, так как это связано с Вашим правлением", – резюмировал артист.

Напомним, перед недавними президентскими выборами, результаты которых и спровоцировали массовые протесты, ряд артистов, включая украинскую поп-диву Тину Кароль, отменили свои выступления на организованных властью концертах в Беларуси.

Новости "Сегодня" пообщались с экспертами и узнали, какие сценарии развития событий прогнозируют Беларуси в дальнейшем. Больше об этом в статье "Лукашенко договорился с Кремлем и пойдет до последнего: эксперты спрогнозировали развитие событий в Беларуси" на нашем сайте.

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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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