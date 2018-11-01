После Brexit российские "тролли" в Британии стали разжигать ненависть к исламу – СМИ

Сегодня, 01:44

Эксперты по медиабезопасности проанализировали миллионы сообщений в соцсетях, которые вывели на российский след

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Иследования, проведенные экспертами в британском сегменте соцсетей, в частности Twitter, показали, что антиисламская тема в раздорах стала основой и вывела на российский след в аккаунтах так называемых "троллей", атаковавших Британию. Об этом пишет издание The Times.

"Твитов об исламе было намного больше, чем твитов о Brexit, а делились ими шире. Это показал анализ девяти млн твитов, размещенных петербургской "фабрикой троллей", – говорится в статье.

Издание поясняет: "В октябре Twitter предал огласке базу данных о твитах, которые были размещены 3841 заблокированным аккаунтом, аффилированным со скандально известным "Агентством интернет-исследований".

Британский аналитический центр Demos обнаружил, что сообщения, которые собрали больше всего репостов, касались преимущественно ислама и разжигали исламофобию.

"Аккаунты российских троллей, у которых было больше всего фолловеров, с большей вероятностью фокусировались на исламе, заявил аналитический центр, высветив количество твитов, связанных с Британией, которые рассылались этими аккаунтами. Это количество больше, чем по более ранним оценкам", – подытоживает издание.

Напомним, администрация Facebook заблокировала сеть, в которую входили 82 группы, в сообщества и пользователи, выдававшие себя за граждан США и Великобритании. Эти интернет-тролли занимались публикацией мемов, статей и прочего контента политической тематики, касающейся межнациональных отношений, выборов в Конгресс и прочего. В Facebook утверждают, что эта сеть происходила из Ирана.

Кроме того, сотрудники социальной сети Facebook заблокировали свыше 800 страниц и аккаунтов пользователей за распространение ложной информации в преддверии запланированных на ноябрь промежуточных выборов в США

В апреле 2018 года глава Facebook Марк Цукерберг выступил на двух слушаниях в Конгрессе США. Предприниматель заверил американских законодателей, что впредь в Facebook  будут бережнее обращаться с личными данными пользователей.
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