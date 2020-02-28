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После эскалации конфликта в Сирии в Стамбуле начались протесты под российским генконсульством

28 февраля, 01:56

Елена Кузьмич

Ночью под российским посольством собралось около 30 местных жителей

В Стамбуле около 30 местных жителей протестуют перед воротами Генконсульства РФ после обстрела турецких военных в сирийском Идлибе, ведь Россия явлется союзников Сирии.

Об этом сообщает Telegram-канал WarJournal.

Видео: warjournal

Также турки анонсировали на утро речь президента Тайипа Эрдогана. По информации соцсетей, не исключен официальный ввод военного положения и объявление войны Сирии.

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Напомним, что после авиаудара Турция считает сирийские войска вражескими целями.

Ранее сообщалось, что число погибших турецких военных в сирийской провинции Идлиб возросло до 29 человек. Ранения получили 36 солдат. Им продолжают оказывать медицинскую помощь.

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Также турецкие военные наносят удары по позициям сирийских военных в ответ на обстрел солдат ВС Турции в Идлибе.

Добавим, что миграционная политика Турции остается неизменной, однако Анкара более не способна сдерживать поток сирийских беженцев в Европу. Ранее Reuters со ссылкой на турецкого чиновника сообщило, что власти Турции приняли решение не останавливать сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу по морю или суше. Сотрудникам турецкой полиции, береговой охраны и погранпереходов было дано указание бездействовать в случае возникновения потока беженцев из Сирии.

Напомним, что в начале февраля конфликт Турции и России в сирийском Идлибе заострился.

Также мы писали о том, почему Россия и Турция схлестнулись в Сирии.

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Россия Сирия Турция война в Сирии

Источник: Сегодня

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