После эскалации конфликта в Сирии в Стамбуле начались протесты под российским генконсульством

В Стамбуле около 30 местных жителей протестуют перед воротами Генконсульства РФ после обстрела турецких военных в сирийском Идлибе, ведь Россия явлется союзников Сирии.
Об этом сообщает Telegram-канал WarJournal.
Также турки анонсировали на утро речь президента Тайипа Эрдогана. По информации соцсетей, не исключен официальный ввод военного положения и объявление войны Сирии.
Напомним, что после авиаудара Турция считает сирийские войска вражескими целями.
Ранее сообщалось, что число погибших турецких военных в сирийской провинции Идлиб возросло до 29 человек. Ранения получили 36 солдат. Им продолжают оказывать медицинскую помощь.
Также турецкие военные наносят удары по позициям сирийских военных в ответ на обстрел солдат ВС Турции в Идлибе.
Добавим, что миграционная политика Турции остается неизменной, однако Анкара более не способна сдерживать поток сирийских беженцев в Европу. Ранее Reuters со ссылкой на турецкого чиновника сообщило, что власти Турции приняли решение не останавливать сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу по морю или суше. Сотрудникам турецкой полиции, береговой охраны и погранпереходов было дано указание бездействовать в случае возникновения потока беженцев из Сирии.
Напомним, что в начале февраля конфликт Турции и России в сирийском Идлибе заострился.
Также мы писали о том, почему Россия и Турция схлестнулись в Сирии.
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