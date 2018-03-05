После фиаско в Украине Саакашвили заявил о больших планах в Грузии

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, несмотря на заочный приговор к тюремному заключению, заявил о намерении снова вернуться к власти в Грузии.

Об этом говорится в его обращении из Амстердама к "Единому национальному движению", передает Грузия Онлайн.

По его словам, оппозиция должна выбрать единого кандидата в президенты через праймериз и добиться прихода к власти уже в этом году.

"Мы все видим, какие испытания приходится претерпевать нашей стране – оставленные нами деньги полностью съедены; государственные институты расшатаны и в них вернулась коррупция; превалирует криминал; ситуация в плане безопасности ухудшилась. Такой безнадежности не было даже во времена Шеварднадзе (предшественник Саакашвили на президентском посту – ред.). На фоне всего этого, сотни тысяч самых трудоспособных наших соотечественников или уже покинули Грузию или думают об отъезде. Реально Грузия стоит перед угрозой разрушения. В это время Бидзина Иванишвили (Лидер правящей партии "Грузинская места" – ред.) практически объявил кастинг на звание главной оппозиционной силы. Он подталкивает нас бороться за второе место и чтобы мы удовлетворились этим. Но извините! Наша задача – возвращение к власти в Грузии, и мы должны вернуться уже в 2018 году. Как нам это осуществить? Мы должны выиграть президентские выборы и на этом фоне развалить правительство Иванишвили, развалить его феодальную вотчину", – заявил Саакашвили.

Напомним, Михеил Саакашвили был экстрадирован из Украины в Польшу 12 февраля, которого перед этим задержали в одном из киевских ресторанов и повезли в аэропорт.

Позже стало известно, что политику запретили въезд в Украину сроком на три года.