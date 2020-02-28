После инцидента в Сирии в Турции начались перебои в работе соцсетей

Перебои в работе социальных сетей начались в Турции после того как турецкие военные попали под обстрел в Идлибе.
Заявление об этом появилось на сайте мониторинговой международной некоммерческой организации NetBlocks.
По ее данным, на территории страны ограничен доступ к Twitter, Facebook и Instagram, Также наблюдаются проблемы в работе WhatsApp и YouTube.
Не исключено, что турецкие операторы связи блокируют доступ к соцсетям в связи с обстрелом турецких войск в сирийском Идлибе.
Практика блокировки социальных сетей уже применялась Анкарой в 2016 году, когда группа солдат и офицеров ВС Турции предприняла попытку государственного переворота.
Ранее губернатор расположенной на границе с Сирией провинции Хатай Рахми Доган сообщил, что военнослужащие ВС Турции попали под обстрел в сирийской провинции Идлиб, по меньшей мере 29 солдат погибли.
Добавим, что в Анкаре считают, что нападение на Турцию в Сирии, является атакой на НАТО. "Мы ожидаем, что будут предприняты определенные шаги для создания бесполетной зоны в Идлибе", – заявили в Анкаре.
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