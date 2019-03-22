Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,26
31,04
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

После катастрофы в Эфиопии индонезийская авиакомпания отменила заказ на закупку 49 лайнеров Boeing 737 Max 8

Сегодня, 06:44

Пассажиры Garuda утратили доверие и не хотят летать на Boeing 737 Max

Фото: Pixabay
После катастрофы в Эфиопии индонезийская авиакомпания отменила заказ на закупку 49 лайнеров Boeing 737 Max 8 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/735/7ac/5c87357acec45.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/735/7ac/5c87357acec45.jpg Другие страны Пассажиры Garuda утратили доверие и не хотят летать на Boeing 737 Max

Национальная авиакомпания Индонезии Garuda Indonesia аннулировала заказ на приобретение 49 лайнеров Boeing 737 Max 8. Об этом в пятницу сообщило агентство AFP.

"Мы направили Boeing письмо с просьбой аннулировать заказ. Пассажиры Garuda утратили доверие и не хотят летать на Boeing 737 Max", — говорится в сообщении. Это первый подтвержденный случай расторжения контракта с Boeing после крушения лайнера в Эфиопии.

Напомним, более 300 пассажирских самолетов Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 по всему миру были выведены из эксплуатации после двух авиакатастроф, которые произошли в течение последних пяти месяцев.

Авиакатастрофы произошли в Эфиопии и Индонезии, в результате которых погибли почти 350 человек. 

Причины обеих аварий все еще расследуются. Один из главных вопросов, который на сегодня остается без ответа – была ли причина крушения в программном обеспечении самолетов. 

Читайте также

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп приказал запретить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9

Кроме того, мы писали о позиции Украины по данному вопросу: Государственная авиационная служба ограничила использование авиалайнеров в стране. При этом конечную дату запрета в ведомстве не сообщили.

Кроме того, ранее Европейское агентство авиационной безопасности решило приостановить полеты 737-8 MAX и 737-9 MAX над всеми 28 странами-членами ЕС до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии.

Также сообщалось, что после авиакатастрофы в Эфиопии рыночная капитализация компании Boeing упала на 26,6 млрд долларов – с 238,7 до 212,1 млрд

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Индонезия, Эфиопия, крушение, Boeing, крушение Боинга, крушение лайнера

Вы сейчас просматриваете новость " После катастрофы в Эфиопии индонезийская авиакомпания отменила заказ на закупку 49 лайнеров Boeing 737 Max 8". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Китае два грузовых самолета столкнулись в аэропорту

Сегодня, 05:16

Оба самолета вылетали в Шанхай и столкнулись хвостовыми частями

После катастрофы в Эфиопии Boeing установит на своих самолетах Max сигнализацию о неисправностях

Сегодня, 04:13

Внедрение системы стало необходимым из-за особенностей конструкции нового Boeing

Минюст США изучит документы в рамках расследования сертификации Boeing 737 Max

Вчера, 03:48

Следователей интересуют, в том числе, инструкции для летчиков самолетов

Последствия катастрофы в Эфиопии: ФБР проверит сертификацию самолетов Boeing 737 Max 8

Вчера, 03:03

ФБР в Сиэтле расположено в непосредственной близости от завода Boeing

Boeing приостановила запуски нового корабля к МКС

Вчера, 01:01

После катастрофы в Эфиопии Boeing отложила на три месяца запуски корабля к МКС

В Сенате США с участием представителей Boeing обсудят безопасность авиаперелетов

Вчера, 00:34

Дата слушаний с участием представителей Boeing пока не назначена

Реакция Пояркова на пародию, которую снял на него "Квартал-95"

Дочь Алсу на прослушиваниях «Голоса» затмила знаменитую мать

Тигран Кеосаян станет отцом в пятый раз

Анна Седокова: когда внесла первый взнос за ипотеку, ревели все

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

5 причин, почему нужно перестать есть кашу на завтрак

Наряд украинского нардепа в Раде вызвал споры в сети (фото)

Собака откусила мальчику руку и съела ее

Пиарное самоубийство Гладковских

Татьяна Черновол: депутат и агрессивная подружка Пашинского
Загрузка...

"Миллион избирателей проголосовать на этих выборах не смогут": кто именно потеряет свой голос

Вчера, 07:51

Интервью с руководителем Службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александром Стельмахом

Как самому накопить себе на хорошую пенсию: советы экспертов

Эксперты советуют сделать упор на депозиты в валюте и в гривне

По следам Ельцина: зачем Назарбаев отправился на покой

20 марта, 07:39

В Казахстане стартовал процесс контролируемой передачи власти

Штрафы повысят в 10 раз: какие новшества готовят для водителей

19 марта, 07:51

В Раде зарегистрировали два новых законопроекта с ужесточением некоторых норм

Мистика: 9 звезд «Последнего героя», которых мы потеряли

В Сети появилось последнее видео с участием Юлии Началовой

"Никто тебе не поможет": в Киеве напали на звезду Евровидения