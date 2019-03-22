После катастрофы в Эфиопии индонезийская авиакомпания отменила заказ на закупку 49 лайнеров Boeing 737 Max 8
Пассажиры Garuda утратили доверие и не хотят летать на Boeing 737 Max
Национальная авиакомпания Индонезии Garuda Indonesia аннулировала заказ на приобретение 49 лайнеров Boeing 737 Max 8. Об этом в пятницу сообщило агентство AFP.
"Мы направили Boeing письмо с просьбой аннулировать заказ. Пассажиры Garuda утратили доверие и не хотят летать на Boeing 737 Max", — говорится в сообщении. Это первый подтвержденный случай расторжения контракта с Boeing после крушения лайнера в Эфиопии.
Напомним, более 300 пассажирских самолетов Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 по всему миру были выведены из эксплуатации после двух авиакатастроф, которые произошли в течение последних пяти месяцев.
Авиакатастрофы произошли в Эфиопии и Индонезии, в результате которых погибли почти 350 человек.
Причины обеих аварий все еще расследуются. Один из главных вопросов, который на сегодня остается без ответа – была ли причина крушения в программном обеспечении самолетов.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп приказал запретить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9.
Кроме того, мы писали о позиции Украины по данному вопросу: Государственная авиационная служба ограничила использование авиалайнеров в стране. При этом конечную дату запрета в ведомстве не сообщили.
Кроме того, ранее Европейское агентство авиационной безопасности решило приостановить полеты 737-8 MAX и 737-9 MAX над всеми 28 странами-членами ЕС до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии.
Также сообщалось, что после авиакатастрофы в Эфиопии рыночная капитализация компании Boeing упала на 26,6 млрд долларов – с 238,7 до 212,1 млрд
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