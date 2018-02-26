После массового ДТП в Канаде 40 человек попали в больницу

Вчера, 15:33

Причиной аварии могла стать плохая видимость на дорогах и сильные снегопады

Фото: twitter.com/WoodfordCHNL
Фото: twitter.com/WoodfordCHNL

В канадской провинции Британская Колумбия после массового ДТП 40 человек попали в больницу. Семь человек – в очень тяжелом состоянии. 

Еще 70 человек были доставлены в пункты обогрева. 

В ДТП попали два автобуса, два легковых автомобиля и два грузовика. Трасса, на которой произошла авария, в данный момент закрыта. 

Причиной аварии, скорее всего, могла быть очень плохая видимость на дороге. Также Министерство окружающей среды Канады накануне выпустило предупреждение о мощном снегопаде.

Напомним, при массовом ДТП на автобане в Баварии с участием 17 автомобилей пострадали 18 человек, трое из них получили серьезные травмы

Ранее 23 января в Харькове, на перекрестке улицы Героев Труда и Гвардийцев Широнинцев одновременно столкнулись два трамвая и две легковушки. Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова, водитель ВАЗ-2115 выехал на трамвайные рельсы и врезался в трамвай, который шел по 27 маршруту. После этого он столкнулся с "Москвичом" и с еще одним трамваем того же маршрута. К счастью, в результате аварии обошлось без пострадавших.

А в городе Мелитополь, Запорожской области, произошло крупное ДТП, в котором три человека получили ранения и были разбиты пять автомобилей. Авария произошла в ночь на 20 января на проспекте 50-летия Победы.
авария, ДТП, происшествие, Канада
Источник:

Интерфакс

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