После массовых протестов в Алжире перенесли выборы президента
Президент решил дать слово алжирскому народу
В Алжире намеченные на 18 апреля 2019 года президентские выборы перенесли в ответ на настоятельное требование народа. Об этом в среду, 13 марта, заявил вице-премьер, министр иностранных дел Рамтан Ламамра, сообщает портал TSA.
"Президент (Абдельазиз Бутефлика) перенес выборы в ответ на настоятельное требование народа. Он услышал тех, кто участвовал в уличных маршах. И президент решил дать слово алжирскому народу", – отметил он.
Глава МИД также пообещал местной оппозиции места в будущем правительстве страны.
"Присутствие оппозиции в будущем правительстве желательно. Если сами представители оппозиции и общественности хотят быть в правительстве, то милости просим. Оппозиция радостно приглашается войти в правительство, нам нечего скрывать", - отметил Ламамра.
По его словам, речь идет о планах "существенного обновления политической системы Алжира, в которой появятся новые лица, в том числе женщины и молодежь".
"Должен быть диалог, в рамках которого надо быть внимательным к чаяниям молодежи. Самое глубокое из них – изменение системы. Надо идти к людям, собирать от них предложения, позволять молодежи участвовать в процессах", – подчеркнул вице-премьер.
Напомним, 3 марта Конституционный совет Алжира принял документы Бутефлики для регистрации в качестве кандидата на пост президента.
Как сообщалось, его планы вновь занять президентский пост вызвали массовые протесты по стране, а на улицы столице республики вышли десятки тысяч демонстрантов.
А тем временем, до выборов президента Украины осталось 18 дней. Политологи озвучивают риски дестабилизации во время избирательной кампании:
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