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После массовых протестов в Алжире перенесли выборы президента

Сегодня, 02:56

Президент решил дать слово алжирскому народу

Фото: AFP
После массовых протестов в Алжире перенесли выборы президента //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/9a5/b03/5c89a5b039a63.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/9a5/b03/5c89a5b039a63.jpg Другие страны Президент решил дать слово алжирскому народу

В Алжире намеченные на 18 апреля 2019 года президентские выборы перенесли в ответ на настоятельное требование народа. Об этом в среду, 13 марта, заявил вице-премьер, министр иностранных дел Рамтан Ламамра, сообщает портал TSA.

"Президент (Абдельазиз Бутефлика) перенес выборы в ответ на настоятельное требование народа. Он услышал тех, кто участвовал в уличных маршах. И президент решил дать слово алжирскому народу", – отметил он.

Глава МИД также пообещал местной оппозиции места в будущем правительстве страны.

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"Присутствие оппозиции в будущем правительстве желательно. Если сами представители оппозиции и общественности хотят быть в правительстве, то милости просим. Оппозиция радостно приглашается войти в правительство, нам нечего скрывать", - отметил Ламамра.

По его словам, речь идет о планах "существенного обновления политической системы Алжира, в которой появятся новые лица, в том числе женщины и молодежь".

"Должен быть диалог, в рамках которого надо быть внимательным к чаяниям молодежи. Самое глубокое из них – изменение системы. Надо идти к людям, собирать от них предложения, позволять молодежи участвовать в процессах", – подчеркнул вице-премьер.

Напомним, 3 марта Конституционный совет Алжира принял документы Бутефлики для регистрации в качестве кандидата на пост президента.

Как сообщалось, его планы вновь занять президентский пост вызвали массовые протесты по стране, а на улицы столице республики вышли десятки тысяч демонстрантов.

А тем временем, до выборов президента Украины осталось 18 дней. Политологи озвучивают риски дестабилизации во время избирательной кампании:

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Тег выборы, Алжир, президент, акции протеста

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