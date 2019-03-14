После недельного блэкаута заработает метро Каракаса

Метро Каракаса начнет нормально работать с 14 марта

Фото: Pixabay

После недельного блэкаута заработает метро Каракаса //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/9d3/ed6/5c89d3ed6607d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/9d3/ed6/5c89d3ed6607d.jpg 2019-03-14T06:40:00+02:00 Другие страны Метро Каракаса начнет нормально работать с 14 марта

После недельного перерыва, вызванного блэкаутом, метрополитен Каракаса вернется к нормальной работе. Это произойдет уже сегодня, 14 марта.

"Вновь заработает метро Каракаса", — заявил председатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо.

Информацию Кабельо во время трансляции программы перед президентским дворцом Мирафлорес в Каракасе местные жители встретили аплодисментами.

Напомним, что продолжительное отключение электроэнергии в Венесуэле привело к перебоям в системе водоснабжения ряда городов. Из-за нехватки питьевой воды многие жители страны вынуждены черпать загрязненную воду из рек и других водоемов. В некоторых местах питьевую воду можно купить лишь за доллары.

В стране уже объявили чрезвычайное положение. Ранее лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал всех венесуэльцев выходить на улицы в знак протеста против отключения электричества.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.