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После недельного блэкаута заработает метро Каракаса

Сегодня, 06:40

Метро Каракаса начнет нормально работать с 14 марта

Фото: Pixabay
После недельного блэкаута заработает метро Каракаса //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/9d3/ed6/5c89d3ed6607d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/9d3/ed6/5c89d3ed6607d.jpg Другие страны Метро Каракаса начнет нормально работать с 14 марта

После недельного перерыва, вызванного блэкаутом, метрополитен Каракаса вернется к нормальной работе. Это произойдет уже сегодня, 14 марта.

"Вновь заработает метро Каракаса", — заявил председатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо.

Информацию Кабельо во время трансляции программы перед президентским дворцом Мирафлорес в Каракасе местные жители встретили аплодисментами.

Напомним, что продолжительное отключение электроэнергии в Венесуэле привело к перебоям в системе водоснабжения ряда городов. Из-за нехватки питьевой воды многие жители страны вынуждены черпать загрязненную воду из рек и других водоемов. В некоторых местах питьевую воду можно купить лишь за доллары.

В стране уже объявили чрезвычайное положение. Ранее лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал всех венесуэльцев выходить на улицы в знак протеста против отключения электричества.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".

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Тег Венесуэла, метро, свет, электричество, электроснабжение, блэкаут

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Источник:

ТАСС

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