После недельного блэкаута заработает метро Каракаса
Метро Каракаса начнет нормально работать с 14 марта
После недельного перерыва, вызванного блэкаутом, метрополитен Каракаса вернется к нормальной работе. Это произойдет уже сегодня, 14 марта.
"Вновь заработает метро Каракаса", — заявил председатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо.
Информацию Кабельо во время трансляции программы перед президентским дворцом Мирафлорес в Каракасе местные жители встретили аплодисментами.
Напомним, что продолжительное отключение электроэнергии в Венесуэле привело к перебоям в системе водоснабжения ряда городов. Из-за нехватки питьевой воды многие жители страны вынуждены черпать загрязненную воду из рек и других водоемов. В некоторых местах питьевую воду можно купить лишь за доллары.
В стране уже объявили чрезвычайное положение. Ранее лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал всех венесуэльцев выходить на улицы в знак протеста против отключения электричества.
Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".
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