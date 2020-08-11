После ночной бойни крупнейшие заводы Беларуси объявили забастовку

Из-за избиения демонстрантов и фальсификаций в Беларуси останавливаются госпредприятия

К коллективу Белорусского металлургического завода, который накануне объявил забастовку, обвинив власти страны в фальсификации результатов президентских выборов, присоединились работники и других крупных государственных предприятий Беларуси.

Реклама

В частности, как сообщает Telegram-канал NEXTA, полностью прекратили свою работу сотрудники Жабинковского сахарного завода.

А издание "Наша Нива" пишет про забастовку на Минском электротехническом заводе имени Козлова. Сейчас на предприятии происходит собрание профактива. К своим подчиненным вышел директор и "намекнул на то, что все ведь помнят, что сегодня зарплата". Однако, чтобы поддержать заводчан, к стенам предприятия пришли обычные граждане.

Видео: t.me/nexta_live/

Среди требований протестующих:

Немедленно прекратить насилие в отношении мирных безоружных граждан, которые имеют право мирно выражать свою политическую позицию. Прекратить провокации для оправдания действий силовиков. Выпустить людей задержанных во время прошедших мирных демонстраций. Включить интернет, чтобы исключить вероятность появления домыслов и слухов.

Также массово начали покидать свои рабочие места и работники Минского маргаринового завода.

Реклама

Читайте также: Новая плоскость протеста: военный эксперт о будущем Беларуси

В тренде Вооруженный ОМОН запугал людей: жители Беларуси рассказали о подавлении протестов

По пока что неподтвержденной информации готовятся объявить забастовку "Гродно Азот", Белэнергосетьпроект, Институт химии новых материалов НАН Беларуси и Белорусский автомобильный завод.

Тем временем, за сутки из-за забастовки на Белорусском металлургическом заводе прекратили работу трубопрокатный и канатный цехи.

Напомним, после окончания шестых в истории Беларуси выборов президента страну охватили массовые протесты, которые переросли в противостояние демонстрантов с ОМОНом. Полиция применила водометы, шумовые гранаты, слезоточивый газ и прочие спецсредства, а порядка 3 тысяч протестующих арестовали. Среди них многие ранены. Официально подтверждена гибель одного демонстранта.

Согласно предварительным данным, на них опять победил Александр Лукашенко с 80,23% голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская набрала 9,9%. Явка на выборах составила 84,23%.

Реклама

Все подробности в спецтеме Выборы в Беларуси

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама