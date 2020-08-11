После ночной бойни крупнейшие заводы Беларуси объявили забастовку

К коллективу Белорусского металлургического завода, который накануне объявил забастовку, обвинив власти страны в фальсификации результатов президентских выборов, присоединились работники и других крупных государственных предприятий Беларуси.
В частности, как сообщает Telegram-канал NEXTA, полностью прекратили свою работу сотрудники Жабинковского сахарного завода.
А издание "Наша Нива" пишет про забастовку на Минском электротехническом заводе имени Козлова. Сейчас на предприятии происходит собрание профактива. К своим подчиненным вышел директор и "намекнул на то, что все ведь помнят, что сегодня зарплата". Однако, чтобы поддержать заводчан, к стенам предприятия пришли обычные граждане.
Среди требований протестующих:
- Немедленно прекратить насилие в отношении мирных безоружных граждан, которые имеют право мирно выражать свою политическую позицию.
- Прекратить провокации для оправдания действий силовиков.
- Выпустить людей задержанных во время прошедших мирных демонстраций.
- Включить интернет, чтобы исключить вероятность появления домыслов и слухов.
Также массово начали покидать свои рабочие места и работники Минского маргаринового завода.
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По пока что неподтвержденной информации готовятся объявить забастовку "Гродно Азот", Белэнергосетьпроект, Институт химии новых материалов НАН Беларуси и Белорусский автомобильный завод.
Тем временем, за сутки из-за забастовки на Белорусском металлургическом заводе прекратили работу трубопрокатный и канатный цехи.
Напомним, после окончания шестых в истории Беларуси выборов президента страну охватили массовые протесты, которые переросли в противостояние демонстрантов с ОМОНом. Полиция применила водометы, шумовые гранаты, слезоточивый газ и прочие спецсредства, а порядка 3 тысяч протестующих арестовали. Среди них многие ранены. Официально подтверждена гибель одного демонстранта.
Согласно предварительным данным, на них опять победил Александр Лукашенко с 80,23% голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская набрала 9,9%. Явка на выборах составила 84,23%.
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