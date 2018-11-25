После обстрела Алеппо в больницы госпитализировали 73 мирных жителя

После обстрела боевиками сирийского города Алеппо медицинская помощь понадобилась 73 мирным жителям. Об этом сообщил журналистам врач приемного отделения больницы в Алеппо Шерван Шехо.

"По уточненным данным, медицинская помощь после обстрела Алеппо оказана 73 мирным жителям, включая четырех детей. У всех госпитализированных затрудненное дыхание, слезятся глаза. В медицине это называется газовой аллергией", – сказал Шехо.

Напомним, в субботу, 24 ноября, западные кварталы сирийского Алеппо были обстреляны снарядами с хлором, сообщалось о сотни пострадавших. Шеф полицейского управления Алеппо генерал Иссам аш-Шалли возложил ответственность за применение боеприпасов с отравляющими веществами на группировку "Джебхат ан-Нусра". По его словам, боевики выпустили снаряды по кварталам, которые расположены близ линии соприкосновения сирийской армии с повстанцами.

Ранее химическая атака произошла в Сирии в апреле этого года в городе Дума. Тогда, во время штурма города, который вели войска Асада при поддержке российской авиации, появились сообщения о применении химического оружия против мирных граждан.