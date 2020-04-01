После победы над коронавирусом Китай бьет рекорды по разводам

Принятые китайским правительством карантинные меры, из-за которых множество пар и целых семейств оказались неделями заперты под одной крышей, привели к резкому скачку числа разводов.
По данным Bloomberg, в начале марта, когда эпидемиологические меры в КНР немного ослабили, власти городов Сиань из центрального Китая и Дачжоу в провинции Сычуань сообщили о рекордном количестве расторгнутых браков.
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А в муниципалитете расположенного в провинции Хунань города Милуо заявили, что "клеркам не было времени даже воды попить" из-за длинных очередей из пар, которые хотели развестись.
"К росту конфликтов вели самые обычные бытовые вопросы, а плохая коммуникация привела к тому, что все они разочаровались в браке и решили развестись", – говорит директор городского ЗАГСа.
Также, по словам адвоката и эксперта по бракоразводным процессам из Шанхая Стива Ли, после ослабления карантинных мер количество обращений к нему увеличилось на 25%.
"Чем больше времени они проводили вместе, тем больше друг друга ненавидели. Людям нужно пространство. И это касается не только пар, а всех", – говорит он.
Кроме того, сообщается о росте случаев бытового насилия.
Издание называет эту тенденцию "зловещим предупреждением" для пар, которые находятся на ранних стадиях самоизоляции в разных странах мира, в том числе и Украине.
Таким образом, карантин из-за коронавируса вряд ли приведет к бэби-буму, на который надеялись китайские власти на фоне того, что рождаемость в стране упала до 60-летнего минимума.
Несмотря на это, такие меры помогли стране остановить распространение эпидемии и дали возможность говорить о полной победе над коронавирусной инфекцией.
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