Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,63
30,26
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

После победы над коронавирусом Китай бьет рекорды по разводам

1 апреля, 14:04

Станислав Кожемякин

"Чем больше времени они проводили вместе, тем больше друг друга ненавидели", - описал ситуацию шанхайский адвокат

Принятые китайским правительством карантинные меры, из-за которых множество пар и целых семейств оказались неделями заперты под одной крышей, привели к резкому скачку числа разводов.

По данным Bloomberg, в начале марта, когда эпидемиологические меры в КНР немного ослабили, власти городов Сиань из центрального Китая и Дачжоу в провинции Сычуань сообщили о рекордном количестве расторгнутых браков.

Читайте также: Китай из-за коронавируса закрывается от мира

А в муниципалитете расположенного в провинции Хунань города Милуо заявили, что "клеркам не было времени даже воды попить" из-за длинных очередей из пар, которые хотели развестись.

Реклама

"К росту конфликтов вели самые обычные бытовые вопросы, а плохая коммуникация привела к тому, что все они разочаровались в браке и решили развестись", – говорит директор городского ЗАГСа.

Также, по словам адвоката и эксперта по бракоразводным процессам из Шанхая Стива Ли, после ослабления карантинных мер количество обращений к нему увеличилось на 25%.

В тренде
Убийство украинца в аэропорту Лиссабона: все подробности

"Чем больше времени они проводили вместе, тем больше друг друга ненавидели. Людям нужно пространство. И это касается не только пар, а всех", – говорит он.

Кроме того, сообщается о росте случаев бытового насилия.

Издание называет эту тенденцию "зловещим предупреждением" для пар, которые находятся на ранних стадиях самоизоляции в разных странах мира, в том числе и Украине.

Таким образом, карантин из-за коронавируса вряд ли приведет к бэби-буму, на который надеялись китайские власти на фоне того, что рождаемость в стране упала до 60-летнего минимума.

Несмотря на это, такие меры помогли стране остановить распространение эпидемии и дали возможность говорить о полной победе над коронавирусной инфекцией.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Китай карантин разводы демография коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мир против коронавируса: карта по странам за 1 апреля и все подробности
Мир против коронавируса: карта по странам за 1 апреля и все подробностиДругие страны
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 1 апреля
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 1 апреляЕвросоюз
Почему коронавирус в каждой стране ведет себя по-разному
Почему коронавирус в каждой стране ведет себя по-разномуСША
ООН запускает глобальный план по борьбе с коронавирусом: подробности
ООН запускает глобальный план по борьбе с коронавирусом: подробностиДругие страны
В Ливии захвачена база наемников Путина с большим количеством техники: фото
В Ливии захвачена база наемников Путина с большим количеством техники: фотоДругие страны
Хантавирус: в Китае человек впервые умер от
Хантавирус: в Китае человек впервые умер от "крысиной" инфекцииДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...