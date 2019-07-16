После попытки переворота Мадуро сделал перестановки в войсках Венесуэлы

Лидер Боливарианской Республики принял решение сменить всех восьмерых командующих национальными военными округами

Фото: AFP

Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение назначить новых командующих национальными военными округами — Стратегическими регионами интегральной обороны. Об этом он написал в своем Twitter.

"Я поздравляю командиров Стратегических регионов интегральной обороны, которые до сегодняшнего дня превосходно исполняли свои обязанности. Вскоре родина поставит перед вами новые задачи. Люди благодарят вас за вашу преданность и приверженность делу", — написал глава Венесуэлы.

Лидер Боливарианской Республики принял решение сменить всех восьмерых командующих национальными военными округами.

10 июля Мадуро назначил главой Генерального штаба экс-командующего сухопутными войсками страны.

Перестановки в Вооруженных силах Венесуэлы произошли после того, как власти сообщили о предотвращении попытки государственного переворота, которая планировалась на 23–24 июня и предусматривала убийство президента. Среди задержанных за участие в сговоре были военнослужащие.

Напомним, что в мае в столице Норвегии Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства европейской страны.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп теряет терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы, лидер которой Николас Мадуро продолжает оставаться на своем посту.

Напомним, в январе 2019 года, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро.

При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми, и дошло до серьезных стычек.

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