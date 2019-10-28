После проливных дождей Японии грозит еще одно бедствие

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Национальное метеорологическое управление Японии, которая ранее пострадала от тайфуна, в понедельник повысило со второго до третьего по пятибалльной шкале уровень опасности извержения вулкана Синдакэ на острове Кутиноэрабу (юго-западная префектура Кагосима). Об этом говорится в распространенном сообщении ведомства.

К центральной части вулкана запрещено приближаться на расстояние ближе 2 км. "Вулканическая активность на острове увеличилась в диапазоне 2 км от кратера. В результате может произойти извержение с выбросами крупных пород и пирокластических потоков", — отмечает управление.

Последний раз Синдакэ извергался в 2015 году. Тогда с острова были эвакуированы около 130 человек, никто не пострадал.

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Площадь Кутиноэрабу, на котором расположен вулкан, составляет всего 38 кв. км. Там находится несколько пансионатов с горячими источниками, а сам остров целиком входит в состав национального парка Кирисима-Яку. Местное население живет в основном за счет рыболовства, сельского хозяйства и сезонного туризма.

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Ранее на Сицилии проснулся вулкан – Стромболи. 28 августа окрестности горы засыпало песком, пеплом и прочим вулканическим материалом. Извержение ощущалось туристами и жителями острова и других близких к нему мест на архипелаге. Очень высокий столб дыма было видно за много километров.

Кроме того, сообщалось об очередном извержении мексиканского вулкана Попокатепетля, который 13 августа выбросил на километровую высоту в небо столб пепла, водяного пара и газов, после чего устроил другое зрелище и разбросал вокруг себя раскаленные камни.

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