После разрушительного циклона в Мозамбике разбушевалась холера
Количество людей, заболевших холерой, растет
В Мозамбике участились случаи заболевания холерой – количество заболевших достигло 271 человека.
По данным СМИ, распространение болезни стало одним из последствий тропического циклона "Идай".
Больше всего случаев зафиксировано в Бейре, втором по величине городе в стране. Стихия разрушила его почти полностью.
Всемирная организация здравоохранения уже передала в страну 900 тыс. вакцин.
В пострадавших от непогоды регионах развернуты оперативные штабы, где прививают местное население от холеры.
Ранее сообщалось, что количество погибших в стране в результате наводнений и оползней, вызванных циклоном "Идай", превысило 440 человек.
Он также привел к паводкам, которые разрушили дома и вызвали перебои с подачей электроэнергии, в Зимбабве, Малави, Мозамбике. В Зимбабве из-за стихии погибли более 250 человек, а в Малави – более 50-ти. Сотни числятся пропавшими без вести. По данным СМИ, власти ЮАР выделили на помощь Зимбабве, пострадавшему от циклона "Идай", около 4 млн долларов.
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