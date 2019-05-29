После резни в парке полиция в Японии будет патрулировать школьные маршруты

В результате инцидента погибли два человека

Фото: AFP

Полиция Японии будет в усиленном режиме патрулировать все места массовых скоплений детей и маршруты до образовательных учреждений после резни в парке. Распоряжение об этом на экстренном заседании кабинета министров Японии отдал премьер-министр Синдзо Абэ.

"Мы должны сделать все необходимое для обеспечения безопасности детей", — приводит слова премьера агентство Киодо.

Напомним, что инцидент рано утром на автобусной остановке, расположенной в небольшом парке в городе Кавасаки близ Токио. Вооруженный двумя ножами мужчина напал на находившихся на остановке в ожидании автобуса детей и взрослых. В результате инцидента погибли два человека — 11-летняя ученица начальной школы и 39-летний сотрудник МИД Японии, который работал переводчиком с, в частности, бирманского языка при бывшем главе ведомства Фумио Кисиде. Еще по крайней мере 17 человек получили ранения различной степени тяжести. Сам нападавший покончил с собой после того, как его окликнул и попытался остановить водитель подъехавшего школьного автобуса.

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