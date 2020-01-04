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После убийства генерала Иран заявил о своем праве на самооборону

4 января, 02:31

США понесут полную ответственность за последствия своих действий

Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

Власти Ирана в письме генеральному секретарю и Совету Безопасности ООН, касающемся ситуации вокруг убийства в Ираке генерала Касема Сулеймани, заявили, что могут осуществить свое право на самооборону.

"Иран в соответствии с международным законодательством оставляет за собой все права предпринять необходимые меры, в частности использовать свое право на самооборону", — говорится в письме постоянного представителя Ирана при ООН Маджида Тахт-Раванчи.

В документе дипломат также заявил, что вместо заявленной цели борьбы с терроризмом, "США сами сражаются против тех, кто борется с терроризмом". "Такое поведение серьезно подрывает региональные и глобальные усилия по борьбе с международным терроризмом", — отмечается в документе.

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"Эти действия направлены на эскалацию напряженности в уже беспокойным регионе. США понесут полную ответственность за последствия своих действий", — предупредил Тахт-Раванчи. Он также призвал Совет Безопасности ООН осудить действия Вашингтона.

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Напомним, что 63-летний генерал-лейтенант Аль-Кудс Касем Сулеймани был убит на рассвете 3 января под Багдадом, куда он прибыл для встречи с командирами иракской милиции, – беспилотник подорвал два автомобиля, в которых, кроме Сулеймани, находился также заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Место иранского военачальника уже занял его заместитель бригадный генерал Исмаил Каани.

Духовный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи осудил убийство командира иранского спецназа и пообещал отомстить тем, кто за этим стоит. Хаменеи также объявил трехдневный общенациональный траур. А президент Хасан Рухани обещал отреагировать на случившееся "более ожесточенным противостоянием" Америке.

Пентагон уже взял ответственность за ликвидацию, отметив, что операция проводилась по указанию президента США Дональда Трампа. Непосредственной причиной удара считается попытка штурма американского посольства в Багдаде, предпринятая 31 декабря, ответственность за которую США возложили на Тегеран.

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Иран США кризис ООН самооборона Ближний Восток

Источник: ТАСС

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