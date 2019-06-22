После ультиматума США в Мексике задержали девять тысяч нелегалов лишь в одном штате

Речь идет преимущественно о гражданах Гватемалы, Гондураса, Кубы, Никарагуа и Сальвадора

Фото: Lucas Jackson. Фото: Reuters

Порядка десяти тысяч нелегальных мигрантов были задержаны в штате Веракрус на юго-востоке Мексики с 28 марта. Такие данные миграционной службы латиноамериканской страны обнародовал телеканал Televisa.

По данным властей, речь идет преимущественно о гражданах Гватемалы, Гондураса, Кубы, Никарагуа и Сальвадора. Из общего числа задержанных 7 тысяч человек были выдворены из Мексики. Марио Эрнандес, один из руководителей миграционной службы, рассказал телеканалу, что мигранты активно прокладывают новые маршруты, чтобы добраться до границы с США, не привлекая внимания властей. При этом они нередко пользуются услугами мексиканских рыбаков, которые доставляют их в нужные районы на своих лодках.

Трамп 30 мая объявил о введении пошлин в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. Спустя день он заявил, что такой шаг позволит пресечь не только нелегальную миграцию, но и контрабанду наркотиков из латиноамериканской страны. Эбрард отметил, что его страна не несет ответственность за поток мигрантов из Центральной Америки и других стран, равно как и за рост потребления наркотиков в США.

Ранее Трам заявил, что американские предприятия покинут Мексику, если она не остановит миграцию в США.

Переговоры, нацеленные на урегулирование ситуации с пошлинами, начались в Вашингтоне 5 июня. В 2018 году США закупили в соседней стране товаров на 346,6 млрд долларов.

По данным МВД Мексики, в этом году страна столкнулась со значительным увеличением числа стремящихся попасть в США мигрантов из стран Центральной Америки, Карибского бассейна и других регионов. Согласно оценкам ведомства, речь идет о 300 тысячах человек только за первый квартал.

Напомним, Министерство обороны США направило дополнительно около 320 военнослужащих для оказания не связанной с правоохранительными функциями помощи сотрудникам министерства внутренней безопасности (МВБ) на границе с Мексикой.

В свою очередь мексиканские власти заявили, что не намерены создавать препятствий для жителей центральноамериканских стран, желающих попасть в США через Мексику.

Напомним, что в новом бюджете Трамп просит на стену с Мексикой еще 8,6 млрд долларов. Планируется, что траты будут заложены в федеральный бюджет страны на 2020 год.

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