Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27
30,66
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

После введения чрезвычайного положения президент Судана назначил нового премьер-министра страны

Сегодня, 02:30

При этом на своих должностях остались министры обороны, иностранных дел и юстиции

Фото: ООН
Фото: ООН.
После введения чрезвычайного положения президент Судана назначил нового премьер-министра страны //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/093/126/5c70931269a82.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/093/126/5c70931269a82.jpg Другие страны При этом на своих должностях остались министры обороны, иностранных дел и юстиции

Президент Судана Омар аль-Башир назначил нового премьер-министра страны после сделанного ранее объявления о том, что он отправляет правительство в отставку. Об этом сообщило в субботу агентство Рейтер.

По его данным, при этом на своих должностях остались министры обороны, иностранных дел и юстиции. Кроме того, аль-Башир назначил новых губернаторов провинций. Имя нового премьера не называется.

Ранее президент Судана объявил о введении в стране на год чрезвычайного положения, а также об отставке правительства национального примирения и отстранении от должности губернаторов всех провинций.

В прошлом году сообщалось, что в столице Судана закончилась наличность. Рост спроса на наличность обусловлен инфляцией.

Напомним, Трамп подписал указ о введении в США режима чрезвычайного положения. Объявление чрезвычайного положения позволит Трампу задействовать для строительства стены на границе средства из федерального бюджета.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Судан

Вы сейчас просматриваете новость " После введения чрезвычайного положения президент Судана назначил нового премьер-министра страны". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Президент Судана ввел чрезвычайное положение и распустил правительство

Сегодня, 01:30

Как заявил глава государства, эти меры необходимы для стабилизации обстановки в стране и проведения экономических реформ

Названы страны, которым Украина предоставит гуманитарную помощь

30 января, 16:36

Украина окажет помощь Йемену, Судану и ДР Конго

Мировой экономический кризис и русские наемники в Судане: ТОП-5 главных новостей мира

12 января, 16:01

Пока в Индии рабочие отстаивают свои права, в Габоне и Венесуэле диктаторы по-прежнему остаются у власти 

Наемников ЧВК "Вагнер" прислали еще в одну страну: появились подтверждения

10 января, 13:11

Жители суданской столицы Хартума замечают на улицах одетых в камуфляж людей на российской технике и говорящих по-русски

Бывшая жена Узелкова рассказала правду о его возлюбленной

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Зодиакальные пары, которые ничто не сможет разлучить

Почему дочь Владимира Кличко не живет с мамой?

Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе

Децл был украинцем и ненавидел Путина: воспоминания подруги

Почему хочется сладкого — чего не хватает в организме

Не надо стесняться: 5 правил нескромности от психолога Холоденко

Королёва удивила своей фигурой

Цикорий: польза и вред растворимого напитка
Загрузка...

"Налоговая реформа" для ФОП: из-за чего разгорелся скандал

Вчера, 07:51

"Удавка для бизнеса" или попытка уничтожить схему ухода от налогов

Иностранный "легион": куда пропадают наемники-боевики на Донбассе

Вчера, 06:56

Кто из зарубежья сейчас воюет на оккупированных территориях со стороны боевиков и почему

Новые тарифы: сколько теперь заплатим за тепло и горячий душ  

21 февраля, 07:17

Доля "коммуналки" в расходах народа выросла почти в два раза 

Субсидия "живыми" деньгами: как это будет работать

20 февраля, 07:51

В Украине параллельно запущены две новые схемы монетизации субсидий. С мая останется только одна из них

Замерзшая в лесу: раскрыты новые детали резонансного дела

Ефремов: "Вернулся Крым в родную гавань, теперь на очереди Минск"

"Весна будет поздней": синоптики рассказали, какой погоды ждать