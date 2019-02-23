После введения чрезвычайного положения президент Судана назначил нового премьер-министра страны

При этом на своих должностях остались министры обороны, иностранных дел и юстиции

Фото: ООН.

После введения чрезвычайного положения президент Судана назначил нового премьер-министра страны //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/093/126/5c70931269a82.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/093/126/5c70931269a82.jpg 2019-02-23T02:30:00+02:00 Другие страны При этом на своих должностях остались министры обороны, иностранных дел и юстиции

Президент Судана Омар аль-Башир назначил нового премьер-министра страны после сделанного ранее объявления о том, что он отправляет правительство в отставку. Об этом сообщило в субботу агентство Рейтер.

По его данным, при этом на своих должностях остались министры обороны, иностранных дел и юстиции. Кроме того, аль-Башир назначил новых губернаторов провинций. Имя нового премьера не называется.

Ранее президент Судана объявил о введении в стране на год чрезвычайного положения, а также об отставке правительства национального примирения и отстранении от должности губернаторов всех провинций.

В прошлом году сообщалось, что в столице Судана закончилась наличность. Рост спроса на наличность обусловлен инфляцией.

Напомним, Трамп подписал указ о введении в США режима чрезвычайного положения. Объявление чрезвычайного положения позволит Трампу задействовать для строительства стены на границе средства из федерального бюджета.

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