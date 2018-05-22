После "выборов Мадуро" 14 стран отзывают послов из Венесуэлы

Сегодня, 08:41

Государства "Группы Лимы" отказались признавать легитимность голосования

Николас Мадуро. Фото: AFP
Николас Мадуро. Фото: AFP

После проведения в Венесуэле президентских выборов по меньшей мере 14 стран анонсировали отзыв своих послов из этой страны. Об этом сообщает BBC.

"14 стран "Группы Лимы" (объединяет ряд государств Северной, Южной Америки и Карибского бассейна, – Ред.) анонсировали отзыв своих послов из Венесуэлы, где в воскресенье (20 мая – Ред.) Николас Мадуро был переизбран президентом на выборах, легитимность которых они не признают", — говорится в сообщении.

Среди этих стран - Аргентина, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гайана, Гондурас, Мексика, Панама, Парагвай, Перу и Сент-Люсия.

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В ходе досрочных президентских выборов президент Венесуэлы Николас Мадуро был переизбран на пост главы государства. В общей сложности Мадуро получил более 5,8 миллиона голосов (около 68%). Голосование прошло на фоне бойкота со стороны оппозиции и сообщений о массовых нарушениях. 

Как сообщалось, США ввели санкции против Венесуэлы. Президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает американским гражданам вести транзакции, имеющие отношение к государственному долгу Венесуэлы. Указ Трампа ограничивает возможности венесуэльских властей продавать активы "по бросовым ценам за счет народа Венесуэлы". Вице-президент США Майкл Пенс назвал эти выборы "обманом". 
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