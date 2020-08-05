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После взрыва Бейрут объявлен районом стихийного бедствия

5 августа, 00:33

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Городу после взрыва нанесен колоссальный ущерб

Столица Ливана Бейрут объявлена районом стихийного бедствия после мощного взрыва в морском порту. Об этом говорится в заявлении по итогам экстренного заседания Высшего Совета обороны Ливана, – пишет ТАСС.

Также премьер-министр Ливана Хасан Диаб потребовал создать комиссию для изучения обстоятельств взрыва в Бейруте. Об этом сообщил телеканал "Аль-Джазира".

"Мы призываем к формированию комиссии для расследования взрыва в Бейруте с тем, чтобы результаты проверки были обнародованы в течение 48 часов", — говорится в сообщении.

Жертвами стали десятки человек. Данные разнятся, однако, согласно последней информации, погибли почти 70 человек. Еще свыше 2,7 тысячи человек пострадали, местные больницы переполнены, – сообщает "Интерфакс".

Губернатор Бейрута Марван Аббуд сравнил эти взрывы "с тем, что произошло в Хиросиме и Нагасаки".

Городу нанесен колоссальный ущерб. На видеозаписях, которые жители Бейрута загружают в соцсети, видно, как после взрывов поднимается огромный столб дыма, который быстро увеличивается в размерах.

Видео: Reuters

Также стала известна предварительная причина взрывов в порту Бейрута.

Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте

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взрыв последствия стихийное бедствие взрыв в Бейруте

Источники: Интерфакс , ТАСС

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