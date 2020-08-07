После взрыва в Бейруте демонстранты атаковали силовиков возле парламентского дворца: что произошло

Полицейские формирования по борьбе с беспорядками применили слезоточивый газ против активистов протестного движения в центре ливанской столицы.

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Об этом пишет ТАСС.

Группы агрессивно настроенных демонстрантов пытались прорваться через кордоны к парламентскому дворцу на площади Пляс Этуаль. В ходе вспыхнувших столкновений с обеих сторон есть раненые, которых забирают кареты скорой помощи.

Манифестанты атаковали ряды сотрудников правоохранительных органов на соседней площади Пляс де Мартир. При этом они забрасывали полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью.

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Протестующие впервые вышли в четверг на улицы Бейрута после мощного взрыва в местном морском порту 4 августа, приведшего к трагическим последствиям.

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Видео: Reuters

Активистов, которые требуют отставки правительства Хасана Диаба, якобы воодушевил визит в Бейрут президента Франции Эмманюэля Макрона.

Общаясь с активистами, Макрон пообещал, что Ливан не останется в одиночестве после постигшей его трагедии. "Я инициирую программу международной помощи, мы обеспечим вас хлебом, медикаментами, строительными материалами", — сказал он.

Он отметил, что арабская страна нуждается сейчас в реформах и национальном согласии, подчеркнув при этом, что международная помощь "не попадет в руки коррупционеров, а будет передаваться гражданским обществам". "Я приехал поддержать вас, а не их", — сказал Макрон.

Напомним, что, помимо масштабных разрушений, взрыв привел к гибели 137 человек и ранениям еще около 5 тысяч. Власти Бейрута объявили в городе двухнедельное чрезвычайное положение, а в Ливане действует траур по жертвам трагедии. Больше об этом вы можете узнать в онлайн-хронике на нашем сайте.

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Также мы писали о том, как в Бейруте хоронят жертв взрыва. А в четверг, 6 августа, вечером горожане массово зажигали свечи в память о погибших.

Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте

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