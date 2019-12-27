Последнее солнечное затмение десятилетия прошло в "огненном кольце"

Луна не полностью закрыла собой Солнце, оставляя вокруг себя светящееся кольцо солнечного света

Видео: Reuters

26 декабря состоялось последнее солнечное затмение десятилетия и оно было особенным. Солнечное затмение было кольцевым – оно создало вокруг себя своеобразное и редкое "огненное кольцо". Наблюдать за солнечным затмением смогли жители Азии, Австралии и Африки.

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Полное солнечное затмение происходит, когда Луна проходит непосредственно между Землей и Солнцем, полностью блокируя солнечный свет. Во время кольцевого солнечного затмения, которое произошло 26 декабря, Луна не полностью закрыла собой Солнце, оставляя вокруг себя светящееся кольцо солнечного света.

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В хорошую погоду затмение с "огненным кольцом" увидели жители Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Омана, южной Индии, северной Шри-Ланки, в Индийском океане, Малайзии, Сингапуре, Индонезии и на Филиппинах и Гуаме. Частичное затмение смогли увидеть по всему Ближнему Востоку, Юго-Восточной Азии и Австралии.

Напомним, что ранее полное солнечное затмение показали на видео из самолета. Также ранее мы составляли ТОП-5 фактов о солнечных затмениях.

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