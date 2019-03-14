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"Послевкусие" блэкаута: в Венесуэле не исключают новых атак на энергосистему

Сегодня, 02:44

Венесуэльцев призвали быть настороже после энергетического кризиса

Блэкаут в Венесуэле
Блэкаут в Венесуэле. Фото: AFP
"Послевкусие" блэкаута: в Венесуэле не исключают новых атак на энергосистему //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/34b/f21/5c834bf21c8c5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/34b/f21/5c834bf21c8c5.jpg Другие страны Венесуэльцев призвали быть настороже после энергетического кризиса

Венесуэла справилась блэкаутом, но подобные атаки на энергетическую систему будут продолжаться. Об этом заявил председатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо.

"Мы победили энергетический кризис, но я призываю вас оставаться настороже, потому что подобные нападения на нашу страну будут продолжаться", — сказал он.

Ранее власти Венесуэлы заявили о полном восстановлении электроснабжения в стране

Напомним, что продолжительное отключение электроэнергии в Венесуэле привело к перебоям в системе водоснабжения ряда городов. Из-за нехватки питьевой воды многие жители страны вынуждены черпать загрязненную воду из рек и других водоемов. В некоторых местах питьевую воду можно купить лишь за доллары. 

В стране уже объявили чрезвычайное положение. Ранее лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал всех венесуэльцев выходить на улицы в знак протеста против отключения электричества.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".

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Тег Венесуэла, кризис, свет, элекроэнергия

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ТАСС

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