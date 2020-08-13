Послы ЕС возложили цветы на месте гибели протестующего в Беларуси: видео

Место гибели демонстранта в ночь на 11 августа в Минске посетили послы страны Европейского союзи, представители посольства США и других стран.

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Как сообщает TUT.by, днем 13 августа иностранные дипломаты возложили цветы у стихийного мемориала возле станции метро "Пушкинская". Собравшиеся на этом месте демонстранты встретили их аплодисментами и криками "Спасибо!".

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"Мы пришли сюда для того, чтобы выразить свою солидарность с жертвами насилия, которые мы наблюдаем в разных городах вашей страны. Мы призываем белорусские власти разрешить людям реализовать своё право на мирный протест. Мы призываем к освобождению всех, кто был незаконно задержан", – заявил глава представительства ЕС в Беларуси Дирк Шубель.

Он напомним о том, что 14 августа состоится заседание Совета ЕС, на котором главы МИД стран евросодружества примут решение в отношении Беларуси.

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Кроме того, послы опубликовали открытое письмо, заявив о непрозрачности прошедших 9 августа президентских выборов, многочисленных нарушениях и подозрениях в серьезной фальсификации оглашенных результатов, согласно которым победил Александр Лукашенко.

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