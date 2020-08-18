Посол Беларуси в Испании призвал пересчитать голоса на выборах

Вслед за послом Беларуси в Словакии, который раскритиковал действия властей во время разгона демонстраций, глава белорусского диппредставительства в Испании Павел Пустовой призвал к суду над виновными в насилии. Об этом говорится в заявлении обнародованном на странице посольства в Facebook.

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"Отвечая на часто задаваемый, к сожалению не лично и не в рамках приличия, вопрос о событиях в Беларуси хочу отметить, что такая ситуация неприемлема в европейском государстве XXI века", – заявил Пустовой.

По словам посла, чтобы разрешить ситуацию мирным путем, "необходимо, прежде всего, "пересчитать результаты голосования". Нужно провести "открытые судебные заседания" против тех, кто: избивал мирных демонстрантов; провоцировал на жестокость силовиков, "первым нападая с камнями и арматурой"; безосновательно задерживал и издевался над задержанными; совершал автомобильные наезды на представителей милиции; угрожал близким и родным участников событий.

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Ранее стало известно, что посол Беларуси в Словакии, экс-помощник президента Игорь Лещеня, который поддержал белорусов, вышедших на мирные протесты, подал заявление об отставке.

Напомним, протесты в Беларуси начались после объявления предварительных результатов выборов 9 августа, согласно которым около 80% голосов в первом туре набрал действующий президент Александр Лукашенко. Все оппозиционные кандидаты отказались признать такие результаты.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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