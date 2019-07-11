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Посол Молдовы организовал контрабанду сигарет в Приднестровье

11 июля, 13:41

По этой причине советник премьера Санду требует отставки посол Молдовы в Австрии и ОБСЕ Виктора Осипова

Фото: pexels.com

Посол Молдовы в Австрии и ОБСЕ Виктор Осипов организовал схему контрабанды сигарет в Приднестровье, куда они поставлялись через магазины duty-free.

Об этом на своей странице в Facebook заявил советник премьер-министра Молдовы Майи Санду по вопросам внешней политики и стратегического планирования Владислав Кульминский, потребовав отставки дипломата.

"Контрабанду сигарет контролировали молдавские власти. Это всегда был быстрый способ заработать для молдавских политиков, контролировавших таможню, МВД, пограничников. Эти деньги шли на конверты министрам, депутатам и другим чиновникам", – пишет советник Санду.

По данным Кульминского, в 2014 году через Приднестровье прошло 10 млрд сигарет.

"В 2015 году, после того, как Украина запретила экспорт сигарет через Приднестровье, Шор (молдавский депутат и бизнесмен Илан Шор. – Ред.) через группу депутатов в парламенте изменил закон, легализировав незаконный экспорт сигарет через магазины беспошлинной торговли в Приднестровском регионе. Объемы контрабанды значительно выросли в 2019 году – только в мае почти миллиард сигарет", – добавил он.

Политик предложил закрыть магазины duty-free на территории Приднестровья, обсудить с украинской стороной совместный контроль приднестровского сегмента границы и открыть еще восемь совместных контрольно-пропускных пунктов, а также продолжить мониторинговую миссию EUBAM.

Также Кульминський потребовал наказать всех, кто причастен к организации этой схемы.

Напомним, что отставка Осипова может стать не первой с момента смены власти в Молдове – ранее министр юстиции Станислав Павловский сложил с себя полномочия, объяснив это несовместимостью личного характера".

Сама Майя Санду в июне приняла съемочную группу "Сегодня" в парламенте своей страны и назвала Украину другом и партнером Молдовы, у которого есть чему поучиться. Подробнее смотрите в видеосюжете:


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Тег Приднестровье, сигареты, контрабанда, Молдова

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